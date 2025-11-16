الإحصاء: معدل البطالة 6.4٪ خلال الربع الثالث لعام 2025.. نواب:يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤية تنموية شاملة تستهدف تهيئة بيئة اقتصادية داعمة

برلمانية:المشروعات القومية ساهمت في دعم الدولة في تحفيز الاستثمار وخفض معدلات البطالة

برلماني يطالب بضرورة الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التكامل بين المحافظات

برلماني:المدن الجديدة استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة مما انعكس بشكل مباشر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاحد الموافق 16 /11 /2025 نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.4٪ من إجمالي قوة العمل بزيادة 0.3٪ عن الربع السابق.



في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا التقرير، مؤكدين ان الدولة بذلت جهودا كبيرة للخفض من معدلات البطالة وذلك عن طريق المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها البنية التحتية .



بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير في دعم الدولة في تحفيز الاستثمار وخفض معدلات البطالة، من خلال خلق بيئة اقتصادية جاذبة تشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع وضخ رؤوس الأموال في قطاعات متعددة.

وأوضحت الكسان في تصريح لـ"صدى البلد" أن المشروعات الكبرى في البنية التحتية، استوعبت أعدادًا ضخمة من العمالة في مختلف التخصصات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع معدلات البطالة وزيادة فرص التشغيل، وزيادة مهارات الشباب وقدرتهم على الاندماج في سوق العمل.

من جانبه، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بالتقرير الصادر عن الإحصاء بشأن انخفاض معدل البطالة لـ 6.4 ٪ ، مؤكدا أن هذا المؤشر يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤية تنموية شاملة تستهدف التوسع في المشروعات القومية، وتحفيز الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة .

تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري



وأوضح " الشوربجي" في تصريح لـ" صدى البلد" أن هذه الجهود تعكس فلسفة جديدة في إدارة الاقتصاد، تقوم على دعم الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وطالب عضو النواب بضرورة الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكامل بين المحافظات، بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة في بناء دولة قوية واقتصاد تنافسي ومستدام.

في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تسجيل معدل البطالة 6.4 ٪ خلال الربع الثالث من 2025 يعكس وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة بشأن حرصها على استقرار سوق العمل واتخاذ قرارات تنموية مدروسة تدعم الشباب وتفتح مجالات جديدة للتوظيف.



المشروعات القومية وراء استقرار سوق العمل

وأشار" يحيي" في تصريح " صدى البلد" إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في السنوات الأخيرة ، ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، لاسيما مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى المدن الجديدة، التي استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة.