عفت نصار : الأهلي تم مجاملته في عقوبة كهربا وإيقاف الشناوي وخد الدوري هدية

أكد عفت نصار نجم الزمالك الأسبق أن النادي الأهلي تم مجاملته كبيرة علي كل الأصعدة وهي سبب هجومه الدائم ضده.



وقال عفت نصار الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:" جمهور الاهلي بيزعل مني عشان بهاجم الاهلي لان الحقيقة بتزعل .. الاهلي بيتجامل وهقولكم الأدلة"



ويضيف عفت نصار :"هل من المعقول أن تظل عقوبة كهربا سنة وشهرين هل يعقل أن تصدر عقوبة ايقاف لمحمد الشناوي أربعة مباريات ثم تخفض لمباراة واحدة"



وتابع عفت نصار :" هل من المعقول أن تظل بطولة الدوري معلقة بسبب تطبيق لائحة لم تكن موجودة وقت انطلاق المسابقة وبسببها يحصل الاهلي علي الدوري كهدية من بيراميدز".