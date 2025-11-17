قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

Redmi Note 15.. المواصفات الكاملة والسعر وهل يستحق الشراء في 2025؟

Redmi Note 15
Redmi Note 15
احمد الشريف

أطلقت شركة شاومي هاتف Redmi Note 15 الجديد الذي يأتي بميزات قوية في فئة السعر المتوسط، مما يجعله منافسًا بارزًا في سوق الهواتف الذكية لعام 2025. 

فيما يلي تحليل شامل للمواصفات والسعر لتحديد ما إذا كان الهاتف خيارًا يستحق الاستثمار.

المواصفات التقنية الكاملة

الشاشة: شاشة AMOLED بحجم 6.77 إنش بدقة 1080 × 2392 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3200 نت لتجربة مشاهدة ممتازة.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 بمعمارية 4 نانومتر، ثماني النوى مع أداء قوي موفر للطاقة.

الذاكرة والتخزين: إصدارات متعددة تشمل 6 أو 8 أو 12 جيجابايت رام مع 128 أو 256 جيجابايت تخزين، مع دعم بطاقات microSD.

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل رئيسية مع فتحة f/1.8 وتثبيت بصري، وكاميرا ثانوية لتصوير زاوية واسعة.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل تدعم فيديو 1080P.

البطارية: 5800 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، وشحن عكسي 22.5 واط.

نظام التشغيل: أندرويد 15 مع واجهة HyperOS 2.

الاتصالات: 5G، Wi-Fi 802.11ac، بلوتوث 5.1، NFC، ومنفذ USB-C 2.0.

الحماية: شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.

الأبعاد والوزن: 165 × 75.4 × 7.4 ملم، وزن 178 جرام.

الإضافات: صوت ستيريو مع دعم Dolby Atmos، مستشعر بصمة تحت الشاشة.

السعر وتوفر النسخ

تبدأ أسعار Redmi Note 15 من حوالي 140 دولارًا لنسخة 6+128 جيجابايت، وتصل إلى حوالي 210 دولارات لأعلى نسخة 12+256 جيجابايت.

السعر تنافسي جداً بالنسبة لما يقدمه من مواصفات حديثة ومتطورة في فئة متوسط السعر.

هل يستحق الشراء؟

يوفر Redmi Note 15 مزيجاً متوازناً بين الأداء القوي بفضل معالج Snapdragon 6 Gen 3، شاشة متميزة، بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع، وتجربة تصوير جيدة في فئته السعرية.

 كما أن النظام الحديث مع واجهة HyperOS يضيف سلاسة ومرونة في الاستخدام.

بالنسبة لمن يبحث عن هاتف اقتصادي يقدم أداء يومي ممتاز مع عمر بطارية طويل وتجربة وسائط غنية، يعد Redmi Note 15 خياراً مثالياً.

 مع ذلك، يُنصح بمقارنة الخيارات حسب الميزانية والاحتياجات الشخصية للحصول على أفضل قيمة.

Redmi Note 15 Redmi شاومي

