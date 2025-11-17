شاب يرشد أبناء جيله لربح المال بمحتوى بسيط.. تفاصيل

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، خلال فقرة اقتصاد جيني زد، ببرنامج واحد من الناس على قناة الحياة، الشاب حسن صانع المحتوى الذى لفت الأنظار بأسلوبه البسيط فى شرح طرق الربح وكيفية بدء مشروعات شبابية، رغم صغر سنه كونه من مواليد 2005.

تصميم فيديوهات حول كيفية كسب المال

وأوضح حسن خلال اللقاء، أن فكرة المحتوى بدأت معه أثناء وجوده فى الجامعة، حين أدرك أهمية تقديم معلومات اقتصادية للشباب بطريقة مبسطة وقريبة منهم، وهو ما جعله يتجه لتصميم فيديوهات قصيرة حول كيفية كسب المال.

تحدث حسن خلال اللقاء عن عدد من المشروعات التى يمكن أن يبدأ بها الشباب، مشيرًا إلى أن هامش الربح فى مجال الأكل يصل إلى 33%، ويختلف حسب نوع المشروع وطبيعة المنتجات، كما دعا الشباب إلى البدء بمشاريع صغيرة مثل بيع الأطعمة والمشروبات، مع ضرورة دراسة التكاليف وتوفير ميزانية مناسبة قبل الانطلاق.