أسعار الأسماك اليوم الاثنين 17-11-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 17-11-2025

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 58 إلى 66 جنيها للكيلو.

البلطي المتوسط: من 50 إلى 56 جنيها للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 960 إلى 1160 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 820 إلى 920 جنيها للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 700 إلى 800 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيا للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيها للكيلو

المكرونة السويسي: من 80 إلي 130 جنيها للكيلو