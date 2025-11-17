أسعار الأسماك اليوم الاثنين 17-11-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 17-11-2025
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 58 إلى 66 جنيها للكيلو.
البلطي المتوسط: من 50 إلى 56 جنيها للكيلو
ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 960 إلى 1160 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 820 إلى 920 جنيها للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 700 إلى 800 للكيلو
البوري: من 180 إلى 240 جنيا للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيها للكيلو
المكرونة السويسي: من 80 إلي 130 جنيها للكيلو