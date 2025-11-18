قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025: اطرح أسئلة واضحة

العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

تخلص من المشتتات الصغيرة، وتحدث بوضوح، واتبع خطة محكمة. تجنب الخيارات المتسرعة، العمل الدؤوب الآن يُمهّد الطريق لاحقًا، الخطوات العملية ستبني الثقة وتُحقق نتائج أفضل بنهاية الأسبوع، وستُرحب بالتقدم الهادئ.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

سيتاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية خيار الانتقال إلى الخارج. سيجد من هم في فترة الإشعار وظيفة جديدة، وسيتم تحديد موعد المقابلة خلال يوم أو يومين. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 تجنب رفع الأشياء الثقيلة، خاصةً في النصف الثاني من اليوم على النساء توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، فقد تحدث جروح طفيفة أثناء تقطيع الخضراوات. التزم بالطعام المنزلي وتجنب الوجبات السريعة. اشرب الكثير من الماء. 

برج العقرب عاطفيا 

إذا كنت في علاقة، فتبادل الإطراءات الهادئة واستمع إلى احتياجاتك البسيطة تجنب الأسرار أو الكلمات القاسية؛ فالصدق اللطيف يشفي، خطط لنشاط مشترك بسيط، مثل نزهة قصيرة أو احتساء كوب من الشاي. اللفتات الطيبة تقوي الثقة وتجلب شعورًا أعمق بالأمان والرعاية، وتُقدّر اللحظات الصغيرة..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب الكلمات اللاذعة عند الشعور بالتعب. الخطة المتينة والخطوات الصغيرة الثابتة ستحظى بإشادة هادئة. إذا كنت تتعلم شيئًا جديدًا، فادرس بتأنٍّ واطرح أسئلة واضحة. احترم القواعد والمسؤولين في العمل؛ فهما أساس النجاح على المدى الطويل. كن متواضعًا وصبورًا وثابتًا اليوم.. 

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج العقرب العقرب اليوم

