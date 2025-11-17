قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

شيرين صبري: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حماية إرادة المواطنين ونزاهة الانتخابات

النائبة شيرين صبري
النائبة شيرين صبري
عبد الرحمن سرحان

أعربت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديرها العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على البيان الواضح والصريح بشأن ضمان نزاهة العملية  الانتخابية، مؤكدة أن هذا البيان يعكس حرص القيادة السياسية على صون إرادة الناخبين دون أي تدخل أو تأثير خارجي.

توجيهات الرئيس بفحص طعون الانتخابات

وقالت شيرين صبري إن توجيهات الرئيس السيسي بفحص كل الطعون والملاحظات بدقة وإعلاء قيمة إرادة المواطنين كمرجعية أساسية لأي قرار انتخابي، تعكس التزام الدولة المصرية الكامل بالشفافية والمصداقية، وتؤكد أن صوت المواطن هو الفيصل في تحديد مستقبل العملية الديمقراطية.

وأضافت أن تأكيد الرئيس على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات ومنحها كافة الصلاحيات القانونية لمراجعة الطعون واتخاذ القرارات المناسبة، يظهر حرص الدولة على تطبيق القانون بكل نزاهة، ويجعل الشفافية جزءًا أساسيًا من كل مراحل العملية الانتخابية.

حماية إرادة الناخبين

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس للهيئة باتخاذ القرارات التي تحمي إرادة المواطنين، سواء بإلغاء نتائج في دائرة أو أكثر حال ثبوت مخالفات، أو بتأكيد صحة النتائج إذا كانت متوافقة مع إرادة الشعب، مؤكدة أن احترام صوت المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

كما نوّهت شيرين صبري بالدور المحوري للرئيس في ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين وضبط الدعاية الانتخابية، بما يضمن إجراء جولات انتخابية ثانية أكثر شفافية وانضباطًا.

واختتمت شيرين صبري بيانها مؤكدة دعمها الكامل لتوجيهات الرئيس، وثقتها في القيادة السياسية وفي مؤسسات الدولة، ودعت المواطنين للمشاركة الواعية والمسؤولة لضمان استحقاقات انتخابية نزيهة تعكس إرادتهم الحقيقية.

