الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
أخبار التوك شو: مجدي يعقوب يروي تفاصيل لأول مرة عن مرحلة الطفولة وحبه للطب.. ومفاجأة فى حالة الطقس اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عمر خيرت يتعرض لأزمة صحية.. وطمأنة من نقابة المهن الموسيقية

تعرض الموسيقار عمر خيرت لوعكة صحية مفاجئة، مما اثار قلق جمهوره ومتابعيه،

مجدي يعقوب يروي تفاصيل لأول مرة عن مرحلة الطفولة وحبه للطب

تصدرت أخبار النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وجراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد أن كشف الأسطورتان عن العديد من الكواليس والتفاصيل المفاجئة عن حياتهما وعن الصعوبات التي مرا بها.

أسعار كروت الشحن ترتفع بـ 2026.. مفاجأة للمواطنين.. فيديو

شهدت الأيام القليلة الماضية أخبارا كثيرة بشأن رفع أسعار كروت الشحن، وخرج رئيس شعبة الاتصالات وقال إن الأسعار لن ترتفع الآن لكن سترتفع مع بداية العام الجديد 2026، وذلك بسبب رفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة الأخيرة.

الرئيس السيسي يعلق على الأحداث التى وقعت في بعض الدوائر الانتخابية

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال :" وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

استشهاد طفل فلسطيني بنيران الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد طفل فلسطيني بنيران الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. منار غانم تكشف تفاصيل حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، وهو ما يساهم في استمرار الأجواء المعتدلة خلال اليوم، مع بقاء درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة

يتابع عدد كبير من المواطنين سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة، والجميع يتمنى استمرار التخفيضات لأكثر مما وصل لها السيارات، والكثير من المواطنين يتابع أيضًا سوق السيارات المستعملة ويسأل عن موقفها خلال الفترة المقبلة.

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 الآن

الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات، يبقى الذهب عنصرا ثابتا يجذب المستثمرين ويدعم احتياطيات الدول، نظرا لندرته واستقراره النسبي بالمقارنة مع الأصول الأخرى، ولا يزال الذهب حتى اليوم يشكل أداة رئيسية لحماية الثروات، سواء في شكل سبائك أو مشغولات أو استثمارات مالية مرتبطة به.

الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

شهدت الأسواق المحلية اليوم حالة من الاستقرار النسبي في حركة البيع والشراء، وسط إقبال متفاوت من المواطنين على شراء الخضروات الأساسية.

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

