الزمالك يصعّد حارسًا شابًا لتعويض الغيابات قبل مواجهة زيسكو

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بتصعيد محمد عبد الفتاح، حارس مرمى فريق الشباب بالنادي مواليد 2005، لتدريبات الفريق الأول خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في ظل تواجد محمد صبحي في معسكر المنتخب الأول، ومحمد عواد في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

وشارك محمد عبد الفتاح في تدريبات الحراس رفقة كل من مهدي سليمان ومحمود الشناوي، تحت قيادة فيتور بيريرا مدرب الحراس.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

انتظم الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلة السمانة، وأبعدته عن الفريق خلال القترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

وقال مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني، رفض فكرة خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية، بسبب النقص العددي في صفوف الأبيض.

ويغيب عن التدريبات كل من محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا للتواجد في صفوف المنتخب الأول، ومحمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للتواجد في منتخب مصر المشارك في كأس العرب، كما يغيب الفلسطيني عدي الدباغ للانتظام في معسكر منتخب بلاده والأنجولي شيكو بانزا المتواجد في معسكر منتخب أنجولا، والتونسي سيف الجزيري المنضم لمعسكر نسور قرطاج، والمغربي محمود بنتايج المتواجد في معسكر منتخب المغرب لكأس العرب.

وفي نفس الوقت يواصل أحمد ربيع وآدم كايد التأهيل في الفترة الحالية في ظل إصابتهما في الفترة الماضية.

ويواصل الفريق تدريباته بصورة يومية على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للمباريات المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

