مصرع شخصين في حادث تصادم غربي محافظة الإسكندرية

لقي شخصان، أمين شرطة ومواطن، مصرعهما مساء اليوم الاثنين، إثر صدمهما سيارة ملاكي مسرعة أثناء مساعدة رجل الشرطة للمواطن لعبور الشارع أمام منطقة بشاير الخير بغرب الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة مينا البصل إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع الشخصين نتيجة الحادث، فانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأوضحت المعاينة المبدئية أن أمين الشرطة والمواطن كانا ملقيان على الأرض عقب الحادث وفارقا الحياة، فيما يجري سؤال شهود العيان ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد ملابسات الواقعة.

وقد تم التحفظ على السيارة وقائدها، ونقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.