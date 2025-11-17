قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ثريا بغدادي عن فيلم "ثريا حبي": كنت أرغب فى تقديم عمل بعيد عن حياتي فى البداية

ندوة الفيلم اللبناني الوثائقي ثريا حبي
ندوة الفيلم اللبناني الوثائقي ثريا حبي
أحمد إبراهيم

أكدت الفنانة ثريا بغدادي على ان سعادتها بتعاونها مع المخرج نيكولا خوري وذلك خلال ندوة فيلمها اللبناني الوثائقي "ثريا حبي" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وقالت ثريا : كنت ارغب فى تقديم أعمال أخرى غير هذا الفيلم ولكن بعد حديث نيكولا خوري معي وجدت أنها فرصة جيدة لقدم عملا فنيا تحت قيادته واحيانا الفنان يوافق على أعمال قد تكون ضد قناعاته وهذا الفيلم قررت أخوضه بعد رؤيتى لحماس المخرج. 

وعرض اليوم الإثنين 17 نوفمبر، في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "ثريا حبي" للمخرج نيكولا خوري، في عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الدولية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

"ثريا حبي" فيلم وثائقي، وهو إنتاج لبناني–قطري، ناطق باللغة العربية، وتبلغ مدته 81 دقيقة.

يغوص الفيلم في عالم الفنانة ثريا بغدادي، كاشفًا جوانب جديدة من علاقتها بزوجها الراحل المخرج الكبير مارون بغدادي بعد مرور ثلاثين عامًا على رحيله. يعتمد العمل على لقطات من فيلم "حروب صغيرة" (1982)، الذي وثّق لحظة لقائهما الأولى، إضافة إلى أرشيفات شخصية ومقابلات تكشف مسارات حياتها الداخلية.

ويستكشف الفيلم علاقة ثريا بجسدها بعد سنوات طويلة من الرقص والتأمل، وفهمها لمفهوم الحداد، واستعادتها لحواراتها المتقطعة مع مارون، ليقدّم عملاً بصريًا ووجدانيًا يتأمل الذاكرة والفقد والهوية بلغة سينمائية حميمة.

نيكولا خوري هو صانع أفلام مستقل وحائز على جوائز، يعمل ويقيم في بيروت. تمتد خبرته بين الأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة، معتمدًا على السرديات الشخصية وأشكال الحكي غير التقليدية. فاز فيلمه القصير Resonances بالتانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية عام 2018. وفي 2021، عُرض فيلمه الطويل الأول "فياسكو" لأول مرة في مهرجان CPH:DOX، وحصد جائزتين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مستكشفًا موضوعات الذاكرة والهوية والواقعين الاجتماعي والسياسي. 

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

الفنانة ثريا بغدادي المخرج نيكولا خوري ثريا حبي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائي

المزيد

