اقتصاد

برلماني: تصنيف مصر ضمن الأعلى أفريقياً دليل على انتعاش الاستثمارات

أميرة خلف

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب ،إدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعيش انتعاشة حقيقية، لاسيما في نطاق الاستثمارات والمشاريع الواعدة والجديدة.

و أشار "الشوربجي" في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجّع المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مصر ضمن أقوى 10 دول أفريقية في احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2025..

وجاءت مصر ضمن أقوى 10 دول إفريقية، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2025، بعد أن تجاوزت احتياطياتها 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر، مسجلة 50.07 مليار دولار، بزيادة نحو 2.96 مليار دولار منذ بداية العام.

وذكرت منصة "بيزنس أفريكا"، في تقرير لها استنادا إلى مؤشر القوة المالية العالمي (Global Firepower) لنهاية عام 2025، أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية جادة بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، ما يعكس التزام البلاد بإعادة هيكلة اقتصادها وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح التقرير، أن احتياطيات النقد الأجنبي تمثل لمصر دعامة قوية لحماية العملة الوطنية وتعزيز ثقة المستثمرين وتمكين الدولة من مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، كما تشكل هذه الاحتياطيات ركيزة أساسية في استراتيجية الاستقرار المالي، ما يضع مصر في مكانة مرموقة بين القوى الاقتصادية الإفريقية.

