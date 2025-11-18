موجز اخبار الوادي الجديد.. انطلاق مبادرة "السفير الصغير" لتوعية طلاب المدارس .. واستقرار أسعار السلع الغذائية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

انطلاق مبادرة "السفير الصغير" لتوعية طلاب مدارس الوادي الجديد

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، مبادرة "السفير الصغير" الهادفة إلى تثقيف طلاب المدارس ونشر الوعي الصحي بينهم، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الطب البيطري ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وجرى تنظيم ندوة إرشادية بمدرسة المروة الإعدادية بمدينة الخارجة، بتكليف من الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، حيث حاضر فيها الدكتورة إيمان محمد خضر، رئيس إدارة الإرشاد والخدمات البيطرية بمديرية الطب البيطري، بحضور عدد كبير من الطلاب والمعلمات.

وتناولت الندوة مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بصحة الإنسان والحيوان، أبرزها الأمراض المشتركة وخطورتها مثل السعار وإنفلونزا الطيور، إضافة إلى سلامة الأغذية وطرق تناول اللحوم والألبان بشكل صحي، والتحذير من الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة، مع تسليط الضوء على القيمة الغذائية للحوم والألبان ودورها في بناء الجسم وصحة الإنسان.

كما شملت الندوة شرحًا للطرق السليمة والصحية للتخلص من مخلفات الحيوانات والطيور النافقة حفاظًا على البيئة، إلى جانب استعراض الدور الحيوي الذي يقوم به الطب البيطري في حماية الثروة الحيوانية وصون الصحة العامة وخدمة المجتمع.

وشهدت الندوة حضور كل من مها عدلان رئيس قسم الاتصال السياسي بإدارة الخارجة التعليمية، وسُهى خير مديرة المدرسة، ورحاب عبد الرحمن خضر مسؤولة الوسائل الإرشادية بمديرية الطب البيطري، وعدد من المعلمات والطلاب.

وفي ختام الفعاليات، قدمت مديرية الطب البيطري خالص الشكر والتقدير لإدارة المدرسة على حسن الاستقبال والتعاون، ولإدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم على دورها الداعم في إنجاح المبادرة، مؤكدين استمرار تنظيم الندوات التوعوية لنشر الثقافة الصحية بين الطلاب وتعزيز الدور التوعوي داخل المدارس.

وتشهد محافظة الوادي الجديد اهتمامًا متزايدًا بنشر الوعي الصحي بين الطلاب، من خلال مبادرات مشتركة بين مديرية الطب البيطري والتعليم لضمان بيئة مدرسية آمنة وتعزيز الثقافة الوقائية.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.

أسعار اللحوم البلدي في أسواق الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا واضحًا في أسعار اللحوم البلدية بمختلف أنواعها، مع انتظام حركة البيع والشراء داخل المجازر والمحال المرخصة في كافة مراكز المحافظة، وجاء هذا الثبات في ظل وفرة المعروض من اللحوم واستقرار معدلات الطلب منذ مطلع الشهر الجاري.

انتظام الذبح وتوافر المعروض يحافظان على الأسعار

أوضح عدد من الجزارين بالوادي الجديد، أن انتظام عمليات الذبح داخل المجازر الحكومية والمجازر الخاصة المرخصة ساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، مشيرين إلى أن الكميات المطروحة من اللحوم كافية لتغطية الطلب في المدن والقرى دون أي نقص.

وأضافوا أن تراجع الطلب الطفيف بعد انتهاء مواسم المناسبات والعطلات ساهم بدوره في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

طرح كميات إضافية بالمنافذ التموينية

وفي سياق الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء على المواطنين، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية باىوادى الجديد، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15% عن السوق الحر، لتوفير بدائل مناسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.



الكندوز البلدي: من 380 إلى 420 جنيهًا

الكبدة البلدي: من 365 إلى 450 جنيهًا

الضأن: من 385 إلى 450 جنيهًا

الجملي: من 320 إلى 360 جنيهًا

اللحوم البلدية العادية: من 300 إلى 350 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة داخل محافظة الوادي الجديد، أن توجيهات محافظ الوادى الجديد، بضرورة مراقبة الأسواق بكل حزم وتوفير اللخوم بأسعارها المعتادة دون أي مغالاة والعمل علي تفعيل حنلات تموينية متكررة لضبط الأسواق ومتع دخول بضائع غير صالحة للأسواق.

أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار في اسعار الخضر والفاكهة وسط اقبال في حركة البيع والشراء، وسط متابعة دقيقة من الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير مختلف السلع للمواطنين دون أي زيادات مفاجئة.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الأسواق بتوفير منتجات زراعية محلية عالية الجودة، ما يسهم في الحفاظ على توازن الأسعار داخل الواحات.

وخلال جولة ميدانية بعدد من الأسواق الرئيسية في مدينتي الخارجة والداخلة، أكد التجار والأهالي أن كميات الخضر والفاكهة المطروحة تكفي احتياجات المستهلكين، وهو ما انعكس على ثبات الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، خاصة بعد توسع المحافظة في تطبيق أنظمة الري الحديث وزيادة الإنتاج داخل الصوب الزراعية.

أولًا: أسعار الخضروات اليوم في الوادي الجديد

سجل سعر الطماطم نحو 20 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البطاطس 18 جنيهًا. وجاء سعر البصل بين 18 و20 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل الفلفل بجميع أنواعه 25 جنيهًا. أما الملوخية فسجلت 20 جنيهًا للكيلو. وبلغ سعر الجزر من 20 إلى 25 جنيهًا، وسجلت الفاصوليا بين 25 و30 جنيهًا، فيما تراوح الباذنجان البلدي بين 20 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

ثانيًا: أسعار الفاكهة اليوم

بلغ سعر العنب ما بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الرمان من 35 إلى 40 جنيهًا. وتراوح سعر المانجو بين 40 و50 جنيهًا حسب النوع والحجم. وبلغ سعر الكانتالوب من 30 إلى 40 جنيهًا، بينما سجل التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيهًا. وسجلت الكمثرى من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

ويُرجع الخبراء استقرار الأسعار إلى وفرة الإنتاج المحلي داخل الواحات، خاصة بعد التوسع في إنشاء الصوب الزراعية ومشروعات الري الحديث التي عززت القدرة الإنتاجية للمزارع طوال العام. كما ساهمت المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المزارعين في رفع جودة المحاصيل وتقليل تكلفة الإنتاج.

وتعد محافظة الوادي الجديد واحدة من أهم المناطق الزراعية في مصر، بفضل ما تتمتع به من مناخ مناسب وتربة خصبة ومساحات واسعة قابلة للزراعة، مما يجعلها من المحافظات القادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل، وتوفير الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مستقرة ومناسبة على مدار العام.