موعد قرعة الملحقين العالمي والأوروبي المؤهلين لكأس العالم

تجرى مراسم قرعة الملحقين العالمي والأوروبي المؤهلين لكأس العالم 2026، الخميس المقبل 20 نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية.



ويتنافس في المحلق العالمي 6 منتخبات، كان ثالثهم الكونغو الديمقراطية ممثل أفريقيا، إلى جانب بوليفيا وكاليدونيا الجديدة، وتتبقى ثلاثة مقاعد أخرى، مقعد من آسيا (إما العراق أو الإمارات) ومن الكونكاكاف منتخبين.



أما الملحق الأوروبي فيضم المنتخبات الـ 12 الوصيفة في مرحلة المجموعات من التصفيات، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات متصدّرة في مجموعات دوري الأمم الأوروبية حسب التصنيف.



وسيتم تقسيم المنتخبات الـ16 المشاركة في الملحق إلى أربع مجموعات تمثل كل منها مسار تأهل مكوَّن من أربعة منتخبات، حيث يتضمن كل مسار مباراتين نصف نهائيتين تقامان بنظام المواجهة الفاصلة الواحدة، تتبعهما مباراة نهائية بنظام المواجهة الفاصلة، علما أن المنتخبات الأربعة الفائزة في المباريات النهائية الأربع ستكمل عقد المنتخبات ا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في كأس العالم 2026.