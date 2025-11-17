كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تعاقد نادي المجد الليبي مع رباعي مصري.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "نادي المجد الليبي يتعاقد مع الرباعي المصري باسم مرسي، وعمرو موسى، ومحمد عبد السلام، وعلي فتحي فى صفقة انتقال حر".

أكد باسم مرسي، مهاجم فريق المجد الليبي، أنه لا يكن أي عداء لجماهير نادي الأهلي كما يدعي البعض في وسائل الإعلام، بل يكن لهم كل الاحترام والتقدير.

وقال باسم مرسي، عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق:

"سبب عداء جماهير الأهلي أو كرههم لي هو تسجيلي الأهداف في شباك النادي الأهلي مع فريقي السابق نادي الزمالك، لأني استطعت تسجيل الأهداف والفوز في معظم مباريات القمة بعد سيطرة استمرت 10 سنوات لصالح الأهلي".

وأضاف: "في مباريات الأهلي كان لي الأفضلية في معظم اللقاءات، وهز شباك الأهلي في كل مباراة أشارك بها مع نادي الزمالك، وهذا سر غضب جماهير القلعة الحمراء مني".