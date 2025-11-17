الشناوي معتذرًا لحسام حسن: مكنش قصدي والله وشوبير أخويا

كشف الإعلامي خالد الغندور، عقب نهاية مباراة كاب فيردي، أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، اعتذر لحسام حسن أمام جميع اللاعبين بعد اعتراضه على استبداله لصالح مصطفى شوبير قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وأضاف خالد الغندور في برنامجه ستاد المحور، محمد الشناوي قال لحسام حسن أمام الجهاز الفني واللاعبين: "مكنش قصدي والله يا كابتن، أنا كنت داخل في جو المباراة وجاهز لركلات الجزاء عادي".

وأوضح الغندور أن الشناوي قال لحسام حسن: "مصطفى شوبير أخويا وعلاقتي به قوية ومفيش أي أزمة إنه يلعب".

وأكد الغندور على أن حسام حسن تقبل اعتذار محمد الشناوي والأزمة انتهت.