خالد الغندور: "المطار الصغير" يفسد خطة الزمالك قبل السفر إلى جنوب أفريقيا

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل سفر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى جنوب إفريقيا.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، كان هناك تخطيط من إدارة نادي الزمالك والمدير الرياضي جون إدوارد على سفر بعثة فريق الزمالك إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة.

وتابع، لكن مطار مدينة بولوكواني التي سوف تستضيف اللقاء مطار صغير ولا يستقبل سوى الرحلات الداخلية الصغيرة، لذلك تم الاستقرار على السفر من خلال الطيران العادي من القاهرة إلى مدينة جوهانسبرج ثم رحلة جديدة إلى مدينة بولوكواني التي سوف تستضيف اللقاء وتم إلغاء فكرة الطائرة الخاصة.