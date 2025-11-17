قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم سعيد: بيان الرئيس السيسي قوي يدافع عن نزاهة العملية الانتخابية

الانت
الانت
هاني حسين

أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد أن بيان الرئيس السيسي اليوم كان مفاجأة، وأن ما شهدته بعض الدوائر في المرحلة الأولى كان مؤسفًا، وأنه شخصيًا لم يكن يصدق الخروقات التي تتحدث عنها وسائل التواصل الاجتماعي وظن أنها ضجيج "السوشيال ميديا".


وأضاف خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "ظننت لفترة أنها محاولات تشكيك في العملية الانتخابية على السوشيال، حتى فاجأنا الرئيس السيسي ببيانه اليوم الذي كان بيانًا خطيرًا في منتهى القوة والدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية".


واستطرد: "لابد أن الرئيس السيسي كان يملك معلومات كاملة عن الأخطاء التي حدثت، وكان من الواضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات، عندما ردت في مؤتمرها اليوم وذكرت أن هناك 88 طعنًا، هو رقم كبير".


وطالب مجلس الشيوخ، وفقًا للمادة 248 من الدستور، بإعادة النظر في النظام السياسي، قائلًا: "النظام السياسي، أقصد عملية الانتخابات، وهذه المادة 248 من الدستور  تتيح لمجلس الشيوخ أن ينظر للأمر بحيث نضع نظامًا يكفل عدم تكرار هذه الأخطاء، ومن الواضح أنها  أخطاء شهدت تحالفات وتجاوزات في الدعاية الانتخابية، وفقًا للمعلومات التي بدأت تتدفق، ويجب مواجهتها دستوريًا".
واصل : أقصد تغيير النظام الانتخابي  ولدينا فرصة أن الرئيس قام  بواجبه عندما رصد ظاهره وقرر أن لايتم تجاوزها  ولدينا جهاز قضائي  مشهود له بالنزاهة  والان الفرصة  سانحه   لاعادة النظر في النظام الانتخابي حتى لو استغرق ذلك وقتا".

عبد المنعم سعيد مصر الانتخابات انتخابات النواب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

«قومي المرأة» يشارك في اجتماع بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ| صور

سكرتير عام بني سويف

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مسجد السيدة حورية

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف: المبادرات الصحية والرئاسية ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة المواطنين

بالصور

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد