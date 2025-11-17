عبد المنعم سعيد: بيان الرئيس السيسي قوي يدافع عن نزاهة العملية الانتخابية

أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد أن بيان الرئيس السيسي اليوم كان مفاجأة، وأن ما شهدته بعض الدوائر في المرحلة الأولى كان مؤسفًا، وأنه شخصيًا لم يكن يصدق الخروقات التي تتحدث عنها وسائل التواصل الاجتماعي وظن أنها ضجيج "السوشيال ميديا".



وأضاف خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "ظننت لفترة أنها محاولات تشكيك في العملية الانتخابية على السوشيال، حتى فاجأنا الرئيس السيسي ببيانه اليوم الذي كان بيانًا خطيرًا في منتهى القوة والدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية".



واستطرد: "لابد أن الرئيس السيسي كان يملك معلومات كاملة عن الأخطاء التي حدثت، وكان من الواضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات، عندما ردت في مؤتمرها اليوم وذكرت أن هناك 88 طعنًا، هو رقم كبير".



وطالب مجلس الشيوخ، وفقًا للمادة 248 من الدستور، بإعادة النظر في النظام السياسي، قائلًا: "النظام السياسي، أقصد عملية الانتخابات، وهذه المادة 248 من الدستور تتيح لمجلس الشيوخ أن ينظر للأمر بحيث نضع نظامًا يكفل عدم تكرار هذه الأخطاء، ومن الواضح أنها أخطاء شهدت تحالفات وتجاوزات في الدعاية الانتخابية، وفقًا للمعلومات التي بدأت تتدفق، ويجب مواجهتها دستوريًا".

واصل : أقصد تغيير النظام الانتخابي ولدينا فرصة أن الرئيس قام بواجبه عندما رصد ظاهره وقرر أن لايتم تجاوزها ولدينا جهاز قضائي مشهود له بالنزاهة والان الفرصة سانحه لاعادة النظر في النظام الانتخابي حتى لو استغرق ذلك وقتا".