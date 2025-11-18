دير السريان يعلن مواعيد استقبال الزوار خلال صوم الميلاد المجيد

أصدر دير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون تنويهًا أعلن فيه اعتذاره عن عدم استقبال الزوار سواء الأفراد أو الرحلات، في فترة صوم الميلاد المجيد، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، اعتبارًا من يوم الثلاثاء ٢٥ نوفمبر الجاري.

تنويه من دير السريان

وأوضح الدير في بيانه أنه ستُفتح أبواب الزيارة فقط أيام الجمعة والسبت والأحد.

كما أشار إلى أن بيت الخلوة سيظل مغلقًا طوال فترة الصوم، مؤكدًا عدم توقع قبول أي استثناءات في هذا الشأن.

واختُتم التنويه بطلب المحبة والتفهم، متمنّيًا أن تشمل الجميع بركة صوم الميلاد المجيد.