فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه تقرر فتح تحقيق فوري في الواقعة المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن حادث سقوط تلميذة من أعلى زحليقة داخل مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة، وإصابتها بنزيف في المخ.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن التلميذة حاليا بحالة جيدة ومستقرة والمديرية تتابع الموقف بإهتمام والتحقيق مازال مستمرا، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير تثبته التحقيقات.

وكانت قد انتشرت على فيس بوك استغاثة تم نشرها على صفحة أولياء أمور مدرسة النصر بمصر الجديدة قال كاتبها : المدرسة نظمت يوما ترفيهيا وقامت بتوفير “زحاليق ضخمة منفوخة” ؛ ولكن إحدى هذه “الزحاليق” انفجرت والتلاميذ فوقها ، وكان من بينهم تلميذة سقطت من ارتفاع حوالي ٧ أمتار من أعلى الزوحليقة بسبب انفجارها، وحاليا في غيبوبة وعندها نزيف في المخ.

وأضاف المنشور : “تلاميذ تانيين حصلهم كسور؛ والباقيين حصلهم كدمات” وطبعا المدرسة تحاول إخفاء هذه الكارثة ويهددون أولياء الأمور في حال حديثهم بفصل أطفالهم.

وأخيرا استغاث كاتب المنشور قائلا : فيه بنت صغيرة على وشك الموت بسبب الإهمال؛ ولازم يتم التحقيق إداريا وجنائيا مع كل واحد مسؤول عن الكارثة دي؛ ومن ضمنهم دون شك مديرة المدارس.