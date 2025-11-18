قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وفد من مكتبة الإسكندرية يزور أديرة الفيوم

أحمد بسيوني

قام وفد من قيادات مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، بزيارة ميدانية إلى عدد من أهم الأديرة بمحافظة الفيوم.

وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي والتراثي بين المكتبة والمؤسسات الكنسية ذات الدور الريادي في حفظ التراث القبطي. 

نظم الزيارة مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

وقد استقبل الوفدَ في دير العزب نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها للأقباط الأرثوذكس، حيث استعرض نيافته أبرز الأنشطة الثقافية والتراثية والاجتماعية التي تقدمها المطرانية لخدمة المجتمع المحلي وصون الموروث الديني والروحي للمطرانية. 

وتضمّنت الزيارة جولة في متحف الآثار والكلية الإكليريكية بالمركز الثقافي القبطي بالدير، حيث أثنى الوفد على ما يقدمه المركز من دور فعّال ومتنوع في نشر الوعي الثقافي والحفاظ على التراث القبطي في محافظة الفيوم.

وعقب الزيارة، توجّه الوفد إلى دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان، حيث استقبلهم نيافة الأنبا ديسقوروس رئيس الدير، وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالمكان وما يحمله من قيمة أثرية وتاريخية وروحية فريدة. وشملت الجولة زيارة المتحف الأثري بالدير والمغارات القديمة والكنائس التاريخية بالمنطقة، حيث عبّر رهبان الدير وأسقفه عن رغبتهم في تطوير تعاون مشترك مع مكتبة الإسكندرية، والاستفادة من خبراتها في تطوير المتحف والمنطقة الأثرية لإبراز أهميتها التراثية والسياحية على نطاق أوسع.

جدير بالذكر أن مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية يهتم بدراسة التراث القبطي والمحافظة عليه كمكون أساسي في التراث الثقافي المصري.

