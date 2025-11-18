عودة الدوليين الأجانب للزمالك استعدادًا لمواجهة زيسكو.. غدًا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
فعالية تاريخية.. تفاصيل مشاركة الرئيسين السيسي وبوتين بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية
الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين بدمنهور بالسجن 10 سنوات
حماس تحذر من الوضع الصحي لـ مروان البرغوثي وتؤكد: يحاولون إعدامه ببطء
مصر للطيران توقع اتفاقية بيع واستئجار لطائرتين إيرباص A350-900
يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عودة اللاعبين الدوليين الأجانب إلى القاهرة غدًا الأربعاء للانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الجهاز الإداري أخطر اللاعبين الأجانب بالعودة للقاهرة غدًا الأربعاء بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم.

ويتواجد الفلسطيني عدي الدباغ للانتظام في معسكر منتخب بلاده  والأنجولي شيكو بانزا مع منتخب أنجولا، والتونسي سيف الجزيري مع نسور قرطاج، والمغربي محمود بنتايج مع منتخب المغرب المشارك في كأس العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

علق مصدر بنادي الزمالك على ما تردد في الآونة الأخيرة  بشأن تلقي البرازيلي خوان بيزيرا جناح الأبيض لعروض احتراف خليجية للرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لبيزيرا في الفترة الأخيرة، ولا يوجد تفكير في رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة وأنه أبرز لاعبي الفريق الأبيض.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه لتسويق بعض اللاعبين الذين لم يثبتوا أنفسهم مع الزمالك في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من رواندا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزرتشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، صامويل أويكوندا حكم ساحة، ويعاونه كل من، ديودوني موتوييمانا وديدييه أيشيموي مساعدين و روريسا باتينس فيديل حكم رابع، واختار "كاف" سينون فيليب جورج من سيشل مراقبًا عامًا على المباراة.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
منى زكى
أحمد حلمي ومنى زكي
جانب من المضبوطات
