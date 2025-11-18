عودة الدوليين الأجانب للزمالك استعدادًا لمواجهة زيسكو.. غدًا

يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عودة اللاعبين الدوليين الأجانب إلى القاهرة غدًا الأربعاء للانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الجهاز الإداري أخطر اللاعبين الأجانب بالعودة للقاهرة غدًا الأربعاء بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم.

ويتواجد الفلسطيني عدي الدباغ للانتظام في معسكر منتخب بلاده والأنجولي شيكو بانزا مع منتخب أنجولا، والتونسي سيف الجزيري مع نسور قرطاج، والمغربي محمود بنتايج مع منتخب المغرب المشارك في كأس العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

علق مصدر بنادي الزمالك على ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن تلقي البرازيلي خوان بيزيرا جناح الأبيض لعروض احتراف خليجية للرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لبيزيرا في الفترة الأخيرة، ولا يوجد تفكير في رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة وأنه أبرز لاعبي الفريق الأبيض.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه لتسويق بعض اللاعبين الذين لم يثبتوا أنفسهم مع الزمالك في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من رواندا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزرتشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، صامويل أويكوندا حكم ساحة، ويعاونه كل من، ديودوني موتوييمانا وديدييه أيشيموي مساعدين و روريسا باتينس فيديل حكم رابع، واختار "كاف" سينون فيليب جورج من سيشل مراقبًا عامًا على المباراة.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.