مصرع طالبة صدمها قطار خلال عبورها مزلقان الكوبري العلوي بدمنهور

لقيت طالبة مصرعها في الحال، اليوم "الثلاثاء"، بعد أن صدمها قطار ركاب أعلى مزلقان الكوبري العلوي بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، خلال عبورها شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمنهور، يفيد باصطدام قطار ركاب بفتاة، خلال عبورها مزلقان الكوبري العلوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة مريم محمد الأصولي، طالبة بالصف الأول الإعدادي، متأثرة بإصابتها بعد دهسها خلال مرور قطارين متقابلين، حيث أكد شهود عيان عدم انتباهها للتحذيرات أثناء العبور.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.