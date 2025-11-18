أحمد سالم ينشر صورا جديدة من عقد قرانه.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد سالم صورا جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أحمد سالم في الصور رفقة زوجته من عقد قرانه.

نجوم الفن والإعلام يشاركون أحمد سالم احتفاله بعقد قرانه على رشا بدوي

واحتفل الإعلامي أحمد سالم بعقد قرانه على رشا بدوي في حفل عائلي مميز شهد حضور نخبة من الفنانين والإعلاميين والأصدقاء المقربين، حيث حرص عدد كبير من الحضور على تقديم التهاني ومشاركة العروسين فرحتهما.

وشهد الحفل أجواء من البهجة والمشاعر الدافئة، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية التي توثّق اللحظات السعيدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الاحتفال، التي لاقت تفاعلًا واسعًا ورسائل تهنئة للعروسين.