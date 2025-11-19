قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
أخبار التكنولوجيا.. هاتف أونور ماجيك 8 برو يكتسح منافسيه في اختبارات الأداء و بميزات استثنائية.. سماعات Oppo Enco Buds تفوق الخيال | اعرف مواصفاتها

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هاتف أونور ماجيك 8 برو يكتسح منافسيه في اختبارات الأداء

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Honor Magic 8 Pro الرائد وهو جاهز للانطلاق عالميًا، ومن ناحية أخرى، تستعد الشركة لإطلاق هاتف GT 2 Pro الشهر المقبل. وقد كشفت معلومات حديثة عن موعد إطلاق هاتف GT الجديد

هل هاتفك منهم.. إطلاق تحديث HyperOS 3.1 في ديسمبر 

ذكر موقع XiaomiTime أن الشركة بدأت الاختبار الداخلي لترقية HyperOS 3.1 لأجهزة رئيسية مختارة وقد تبدأ في طرحها في ديسمبر.

كشف مُسرّب على موقع Weibo أن نظام HyperOS 3.0 أكثر سلاسةً من الإصدار السابق فهو خالٍ من الأخطاء مثل الشاشة السوداء. يُقدّم التحديث رسومًا متحركة سلسة، وواجهة مستخدم متطورة، وتكيّفًا سريعًا مع أجهزة Xiaomi.

لهواتف أندرويد.. كوالكوم تكشف عن معالج Snapdragon 8 Elite Gen

أعلنت شركة كوالكوم اليوم، الأربعاء، موعد الكشف عن معالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس.

وفي منشور على موقع Weibo، قالت الشركة إن الشريحة الجديدة سيتم الكشف عنها في الصين في 26 نوفمبر.

وفي مؤتمرها الذي عُقد في سبتمبر، أكدت كوالكوم أن معالج الجيل الخامس الثامن مُصنَّع بتقنية 3 نانومتر، وتعمل النواة الرئيسية بتردد 3.8 جيجاهرتز، بينما تعمل أنوية الأداء بتردد 3.32 جيجاهرتز.

بميزات استثنائية.. سماعات Oppo Enco Buds تفوق الخيال | اعرف مواصفاتها

كشفت شركة Oppo أخيرًا عن هاتفيها الرائدين Find X9 و Find X9 Pro في السوق الهندية. وإلى جانب هذين الجهازين المتميزين، كشفت الشركة أيضًا عن سماعات أذن لاسلكية جديدة اقتصادية. وقد طُرحت سماعات Oppo Enco Buds 3 Pro مؤخرًا عالميا وإليك أهم مواصفاتها

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
