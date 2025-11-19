إبراهيم زاهر يعلن قائمته النهائية لانتخابات نادي الجزيرة 2025

أعلن المهندس إبراهيم زاهر، المرشح لرئاسة نادي الجزيرة في انتخابات 2025، استعداده للانتخابات المقبلة، والمقرر إقامتها في منتصف شهر ديسمبر المقبل للدورة الانتخابية 2025/2028.

وكشف زاهر قائمته الانتخابية النهائية تحت شعار "جيل جديد رؤية متطورة"، التي تضم، علي شعبان في منصب نائب الرئيس، إلى جانب أعضاء فوق السن وهم أحمد محسن حسان، أحمد سامي سعيد، علي مختار، عمر عز العرب، عمر هجرس، محمد أبوسمرة، وهاني ناصف.

إضافة إلى عضوي تحت السن جاسنت الديب وعالية الكاتب، فيما يتبقى منصب أمين الصندوق للإعلان عنه لاحقا ضمن القائمة.

ووجه زاهر في بيانه رسالة تقدير لأعضاء نادي الجزيرة، أعرب خلالها عن خالص شكره لكل أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا أن قراره بالترشح نابع من إيمانه بمسؤوليته تجاه النادي الذي نشأ فيه وتشرف بالانتماء إليه.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد عملا جماعيا يقوم على الشفافية والمشاركة، مع الاستفادة من خبرات أعضاء النادي لتحقيق مستقبل أفضل، مشددا على أن نجاح أي إدارة لا يتحقق إلا بتكاتف الجميع وإخلاصهم في خدمة نادي الجزيرة.

واختتم زاهر بيانه بتوجيه الشكر والتقدير لجميع الرياضيين والموظفين والعاملين في نادي الجزيرة على جهودهم المتواصلة خلال السنوات الماضية، مؤكدا ثقته في قدرة الجميع على دعم مسيرة التطوير خلال المرحلة المقبلة.