حماة الوطن: حصلنا على 72 مقعدًا في مجلس الشيوخ بعد جهود مضنية

قال أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، إنّ الحزب يمثل عشرات الآلاف من الكوادر التنظيمية ومئات الآلاف من الأعضاء، موضحًا أن الجهود الكبيرة التي بذلها الحزب على الأرض أدت إلى تحقيق نتائج بارزة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار" أنّ الحزب حصل على 44 مقعدًا في القائمة والفردي، إضافة إلى تعيين 28 نائبًا من قبل السيد رئيس الجمهورية، ليصبح المجموع 72 نائبًا في المجلس.

وتابع، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل شاق وممتد على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا أن الصدف وحدها لا تخلق كيانات كبيرة، بل الجهد المستمر هو العامل الحاسم.

وواصل، أن حزب حماة الوطن كان الحزب الوحيد الذي حصل على العلامة الكاملة عقب انتهاء الانتخابات على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن لكل محافظة كان له فيها نائب أو أكثر، مما يعكس مدى قوة التمثيل النيابي الذي وصل إليه الحزب.