أخبار التكنولوجيا| 1.3 مليار كلمة مرور مسربة تم الكشف عنها عبر الإنترنت.. ثغرة واتساب الكبرى تكشف مليارات أرقام الهواتف حول العالم بسهولة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
انهيار غامض يهز الإنترنت.. مزود واحد يوقع منصات العالم في الظلام| ماذا حدث لـ Cloudflare؟
شهدت شبكة الإنترنت، أمس الثلاثاء، انقطاعا واسعا إثر عطل كبير في شركة كلاود فلير Cloudflare، أحد أكبر مزودي شبكات توصيل المحتوى CDN وخدمات أمن الويب في العالم، ما أدى إلى تعطل الوصول إلى عدد من المنصات الشهيرة.
تسريب 1.3 مليار كلمة مرور.. القصة وراء أكبر سرقة إلكترونية
إذا لم تتأكد بعد مما إذا كانت بياناتك قد تسربت إلي أيدي القراصنة، فقد آن الأوان للقيام بذلك، خاصة بعد الكشف عن تسريب ضخم يضم 1.3 مليار كلمة مرور فريدة إلى جانب 2 مليار عنوان بريد إلكتروني منتشر على الإنترنت.
أكبر تسريب في التاريخ.. ثغرة في واتساب كشفت 3.5 مليار رقم هاتف وصورة شخصية
كشف باحثون في الأمن السيبراني عن ثغرة في تطبيق واتساب كانت تتسبب، حتى وقت قريب، في تسريب أرقام هواتف المستخدمين وصور ملفاتهم الشخصية دون علمهم.
جوجل تطلق سلاحها السري.. Gemini 3 يهدد عرش OpenAI وأنثروبيك
بعد سنوات من الانتقادات بسبب تأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي، كثفت شركة جوجل منافستها ضد الشركات الناشئة الأصغر مثل OpenAI وأنثروبيك.
مايكروسوفت تفاجئ العالم.. تحويل جذري يضع ويندوز في مركز قوة الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إعادة هيكلة جذرية لنظام التشغيل ويندوز لجعله أول "Agentic OS" في العالم، أي نظام تشغيل مهيأ لعمل الوكلاء الذكيين المستقلين، مما يمهد لمرحلة جديدة في تطور الحوسبة الشخصية ويجعل المنصة البالغة 40 عاما أساسا لعصر جديد من التعاون بين الإنسان والآلة.
الوحش وصل.. سعر أوبو Find X9 Pro في مصر
أدرجت شركة أوبو هاتفها الرائد Find X9 Pro على متجرها الألكتروني في مصر، والذي يمتاز بتصميم فخم مع حواف فائقة النحافة، ما يجعله واحدا من أكثر الهواتف تميزا في السوق.
الظهور الأول لهاتف هواوي Mate X7 القابل للطي.. تصميم جديد يلفت الأنظار
كشفت شركة هواوي مؤخرا عن تصميم سلسلة Mate 80 من هواتفها الرائدة، التي ستقدمها عالميا في الصين يوم 25 نوفمبر، إلى جانب هاتفها القابل للطي الجديد Mate X7.
وداعا للبرامج المعقدة.. أسهل طريقة لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي من واتساب
أطلق تطبيق واتساب تحديثا جديدا يتيح للمستخدمين إنشاء صور معتمدة على الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل المحادثات، دون الحاجة إلى أي تطبيقات أو أدوات خارجية.
قفزة هائلة في مبيعات Mate 80 Pro.. رقم قياسي يضع هواوي في دائرة الضوء
حقق هاتف هواوي Mate 80 Pro انطلاقة قوية في السوق الصيني، بعدما تجاوز حاجز المليون طلب مسبق خلال 24 ساعة فقط من فتح باب الحجز.