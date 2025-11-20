أخبار التكنولوجيا| 1.3 مليار كلمة مرور مسربة تم الكشف عنها عبر الإنترنت.. ثغرة واتساب الكبرى تكشف مليارات أرقام الهواتف حول العالم بسهولة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت شبكة الإنترنت، أمس الثلاثاء، انقطاعا واسعا إثر عطل كبير في شركة كلاود فلير Cloudflare، أحد أكبر مزودي شبكات توصيل المحتوى CDN وخدمات أمن الويب في العالم، ما أدى إلى تعطل الوصول إلى عدد من المنصات الشهيرة.

إذا لم تتأكد بعد مما إذا كانت بياناتك قد تسربت إلي أيدي القراصنة، فقد آن الأوان للقيام بذلك، خاصة بعد الكشف عن تسريب ضخم يضم 1.3 مليار كلمة مرور فريدة إلى جانب 2 مليار عنوان بريد إلكتروني منتشر على الإنترنت.

كشف باحثون في الأمن السيبراني عن ثغرة في تطبيق واتساب كانت تتسبب، حتى وقت قريب، في تسريب أرقام هواتف المستخدمين وصور ملفاتهم الشخصية دون علمهم.

بعد سنوات من الانتقادات بسبب تأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي، كثفت شركة جوجل منافستها ضد الشركات الناشئة الأصغر مثل OpenAI وأنثروبيك.

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إعادة هيكلة جذرية لنظام التشغيل ويندوز لجعله أول "Agentic OS" في العالم، أي نظام تشغيل مهيأ لعمل الوكلاء الذكيين المستقلين، مما يمهد لمرحلة جديدة في تطور الحوسبة الشخصية ويجعل المنصة البالغة 40 عاما أساسا لعصر جديد من التعاون بين الإنسان والآلة.

أدرجت شركة أوبو هاتفها الرائد Find X9 Pro على متجرها الألكتروني في مصر، والذي يمتاز بتصميم فخم مع حواف فائقة النحافة، ما يجعله واحدا من أكثر الهواتف تميزا في السوق.

كشفت شركة هواوي مؤخرا عن تصميم سلسلة Mate 80 من هواتفها الرائدة، التي ستقدمها عالميا في الصين يوم 25 نوفمبر، إلى جانب هاتفها القابل للطي الجديد Mate X7.

أطلق تطبيق واتساب تحديثا جديدا يتيح للمستخدمين إنشاء صور معتمدة على الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل المحادثات، دون الحاجة إلى أي تطبيقات أو أدوات خارجية.

حقق هاتف هواوي Mate 80 Pro انطلاقة قوية في السوق الصيني، بعدما تجاوز حاجز المليون طلب مسبق خلال 24 ساعة فقط من فتح باب الحجز.