مسلسل لينك الحلقة 27.. سعد يكتشف عدم إصابته بالسرطان

شهدت الحلقة الـ 27 من من مسلسل "لينك" تصاعداً جديداً في الأحداث، إذ يجد بكر (سيد رجب) نفسه مضطراً إلى كشف حقيقة علاقة إلياس (مينا أبو الدهب) به، موضحاً لأبنائه أنه صديق قديم جاء لزيارته، فيتقبل الأبناء الأمر ويتعاملون معه بود بصفته صديق والدهم

وفي إطار آخر، يطرح إياد (محمود ياسين جونيور) فكرة تأسيس شركة جديدة على إلياس، ويعرض عليه مشاركته بنسبة 50%، وفى نفس الوقت تصل مكالمة هاتفية إلى زياد (سليم الترك) تثير شكوك إلياس، خاصة بعد معرفته بنوع الهاتف الذي يحمله زياد، يستغل ترك زياد لهاتفه في المنزل ليقوم بالبحث فيه، مقتنعاً بأن عملية القرصنة التي سُرقت عبرها أموال بكر ربما خرجت من جهاز زياد نفسه.

أما بالنسبة لسلمى (لينا صوفيا) فتعترف لسعاد (فرح الزاهد) بحقيقة مشاعرها تجاه إياد، فتنصحها بأن تُخبر والدتها بذكل، وفي المقابل، تصدم أسما (رانيا يوسف) بكر برأيها بأن إياد لا يناسب الزواج من ابنتها، دون أن تُفصح عن السبب بشكل مباشر، ليفاجئها بكر بأنه يعرف جيداً أصل عائلتها وأنها ليست مختلفة عنهم، قائلاً إنهم جميعاً في مستوى واحد ويعيشون في نفس العمارة.

وتستمر التوترات داخل منزل سعد (أحمد صيام) وزوجته هناء التي ترغب في مغادرة المنزل لفترة، في نفس الوقت يصطحب بكر، سعد للمستشفى وإجراء الفحوصات، ليتلقى المفاجأة الكبرى: الطبيب يخبره بأنه غير مصاب بالسرطان مطلقاً، وأن ما يعاني منه هو مجرد توسع في الشعب الهوائية تسبب في النزيف. يعيش سعد لحظات من الفرح والذهول قبل أن يخبر زوجته بالحقيقة.

وفي ختام الحلقة، يتلقى بكر اتصالاً من الأشخاص الذين سرقوا أمواله ويطلبون منه مقابلتهم لإعادة المبلغ وإنهاء القصة، لكنه عند وصوله إلى المكان المحدد، يُصدم حين يرى ابنه زياد جالساً، في مفاجأة تقلب موازين الأحداث، لينجح السارقين في الإيقاع بين بكر وابنه بالكشف أن الأخير هو الذى ساعد في عملية سرقة والده.

ويُعرض مسلسل لينك من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC فى تمام الساعة 7 مساء، مع إعادة أولى فى الساعة 2 صباحاً والثانية فى الساعة 9:30 صباحاً، كما يُعرض على قناة DMC دراما فى الساعة 11 مساءً، وتعاد حلقاته في الساعة 7 صباحاً و4:30 عصراً، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It في الموعد نفسه.

ويضم مسلسل لينك مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.