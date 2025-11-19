قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم بزيارة السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في إطار علاقة أخوية ترجمتها عدة لقاءات خلال الفترة السابقة.
جاء التواصل الذي جرى عقب اتصالات هاتفية طيبة للحديث عن تعاون رياضي بشكل عام.
ووجه محمود الخطيب الشكر والتحية للسفير الإماراتي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية الكريمة لبعثات الأهلي، مؤكدًا على العلاقات الراسخة بين الشعبين الشقيقين المصري والإماراتي، والتي تعكس روابط تاريخية ثابتة بين البلدين.
تفاصيل زيارة رئيس الأهلي للسفارة الإماراتية بالقاهرة.. صور
