السفير العُماني: تعاون متصاعد بين مصر والسلطنة لمضاعفة التبادل التجاري

أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان في القاهرة، أن العلاقات العُمانية-المصرية تشهد مرحلة متقدمة من التنسيق الاقتصادي والاستثماري، مدفوعة برؤية مشتركة وتاريخ طويل من الروابط الوثيقة بين البلدين.

وقال خلال كلمته في مؤتمر ذا انفيستور عُمان مصر أرض الفرص : "يسعدني الترحيب بالحضور الكريم، والزملاء القادمين من السلطنة، والإعلاميين المشاركين في هذا الملتقى الذي يعكس ما تشهده سلطنة عُمان من نهضة يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، على أساس الثوابت والقيم الراسخة."

وأشار الرحبي إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بفرص استثمارية واسعة في قطاعات المصافي النفطية، والمجمعات الصناعية، وتعليب الأسماك، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعدين، والسياحة والعقار.

وأضاف أن السلطنة نفذت خلال السنوات الأخيرة تعديلات تشريعية عززت جاذبية مناخ الأعمال وساهمت في نمو مشاريع استراتيجية بارزة.

وأوضح السفير أن التعاون الاقتصادي بين مصر وعُمان يرتكز على رؤية مشتركة تدعم مستقبلًا اقتصاديًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للبلدين، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يلعبه المستثمرون العُمانيون في دعم استراتيجية مصر 2030، مقابل مشاركة الشركات المصرية في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. وضرب مثالًا بنجاح مجموعة طلعت مصطفى في تنفيذ تجارب متميزة تسعى لتكرارها في البلدين.

وكشف الرحبي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان يبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار دولار، مؤكدًا السعي إلى مضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر شراكات جديدة واستثمارات متبادلة. واختتم كلمته بتحية للحضور، مؤكدًا أن هذا اللقاء المباشر بين المستثمرين يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون والانطلاق نحو مشروعات مشتركة تخدم الشعبين.