ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
برلمان

برلماني: تلال الفسطاط نموذج ملهم لتحويل العشوائيات إلى أيقونات حضارية

النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
محمد الشعراوي

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتحول الجذري الذي شهدته منطقة تلال الفسطاط بعد عقود من الإهمال، مؤكداً أن ما تحقق في هذه المنطقة يمثل واحدًا من أبرز النماذج الملهمة لنجاح الدولة في تحويل بؤر عشوائية كانت تعاني التكدس والمخلفات إلى أيقونات حضارية متكاملة تضيف للقاهرة التاريخية روحًا جديدة وهوية معاصرة.

وأكد السلاب في بيان له أن حجم الإنجاز على الأرض، ومدى التغيير الحقيقي لم يقتصر على تجميل المكان فقط، بل شمل إعادة إحياء منطقة بأكملها، ونقل سكانها من أوضاع صعبة إلى مجتمعات سكنية لائقة توفر لهم حياة أفضل، وهو ما يجسد التزام الدولة بمبدأ التنمية العمرانية المتوازنة والعدالة الاجتماعية معًا.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في تطوير المنطقة كانت نقطة التحول الأساسية التي جعلت هذا المشروع حقيقة، بعدما كانت المنطقة لعشرات السنين عبارة عن تلال ضخمة من المخلفات والنفايات والحيوانات النافقة ومناطق عشوائية غير آمنة، فأصبحت اليوم أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، بمساحات خضراء مفتوحة وبنية حضارية تتكامل مع متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة.

وأشار السلاب إلى أن مشروع تطوير تلال الفسطاط لم يعُد مجرد مشروع بيئي أو عمراني، بل أصبح قيمة سياحية وثقافية واقتصادية تضيف للقاهرة مكانتها العالمية، وتفتح مجالاً واسعًا للأنشطة الثقافية والفنية والفعاليات المجتمعية، مؤكدًا أن التكامل بين الطبيعة والتراث في قلب العاصمة خطوة تعكس رؤية الدولة في تحويل المواقع التاريخية إلى نقاط جذب حقيقية.

وأضاف أن انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025 على مسرح الأرينا داخل الحديقة يعد تتويجًا لهذا المشروع الوطني، ورسالة بأن الدولة لا تكتفي بإحياء التراث، بل تنقله إلى مساحة تفاعلية نابضة بالحياة، تجمع بين الفن والثقافة والوعي المجتمعي.

واختتم السلاب تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في تلال الفسطاط يعبر عن قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى مشروعات ناجحة، وعن رؤية تنموية مستدامة تعيد رسم وجه القاهرة التاريخية، مؤكدًا دعم لجنة الصناعة لكل الجهود التي تسهم في الحفاظ على الهوية وتطوير المشروعات ذات البعد الحضاري والاقتصادي.

النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التكدس تلال الفسطاط المخلفات

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

الكونجرس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

سيارات البنزين

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

