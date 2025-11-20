اجتماع عربي بالقاهرة يبحث تحديات حقوق المؤلف في عصر الذكاء الاصطناعي

ترأس السيد سمير ثعالبي، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالجزائر، أمس الأربعاء 19 نوفمبر 2025 بالقاهرة، الاجتماع الـ15 للجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية.

الاجتماعُ تناول متابعة تنفيذ توصيات الدورة الـ14، ودراسة مشروع منصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

كما عقدت اللجان الفرعية للملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة اجتماعها الثامن (08)، حيث تمت مناقشة مقترحات التعاون الإقليمي فيما يخص نظام مدريد المتعلق بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بإدراج اللغات العربية والروسية والصينية.

وتم التركيز في اجتماع لجنة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على نقطتين أساسيتين:

1. التحديات الراهنة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية؛

2. حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في بيئة الذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تترأس لجنة الملكية الفكرية منذ 7 ماي 2025.