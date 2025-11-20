قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
فن وثقافة

اجتماع عربي بالقاهرة يبحث تحديات حقوق المؤلف في عصر الذكاء الاصطناعي

السيد سمير ثعالبي
السيد سمير ثعالبي
جمال عاشور

ترأس السيد سمير ثعالبي، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالجزائر، أمس الأربعاء 19 نوفمبر 2025 بالقاهرة، الاجتماع الـ15 للجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية.

الاجتماعُ تناول متابعة تنفيذ توصيات الدورة الـ14، ودراسة مشروع منصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

كما عقدت اللجان الفرعية للملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة اجتماعها الثامن (08)، حيث تمت مناقشة مقترحات التعاون الإقليمي فيما يخص نظام مدريد المتعلق بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بإدراج اللغات العربية والروسية والصينية.

وتم التركيز في اجتماع لجنة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على نقطتين أساسيتين:
1. التحديات الراهنة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية؛
2. حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في بيئة الذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تترأس لجنة الملكية الفكرية منذ 7 ماي 2025.

السيد سمير ثعالبي للديوان الوطني لحقوق المؤلف

