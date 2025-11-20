قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا

أ ش أ

وجّه محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، بزيادة مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق التنمية الشاملة.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، نظمت إدارات حي أول المنتزه قافلة صحية متكاملة لأهالي عزبة "النخل" بالظهير الريفي للحي، بالتعاون مع المديريات الخدمية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

وشملت فعاليات القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين في عدة تخصصات، مع صرف العلاج مجانًا لجميع الحالات. 

كما شاركت حملة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن أمراض الكلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوي، دعمًا لجهود الدولة في مكافحة الأمراض المزمنة ورفع الوعي الصحي في المجتمع.

وتضمنت القافلة خدمات خاصة للمرأة، شملت الكشف في تخصص النساء والتوليد، متابعة الحمل، وتركيب وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، إلى جانب ندوات توعوية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على استقرار الأسرة، وأهمية المباعدة بين الحمل حفاظًا على صحة الأم والطفل.

وقامت لجنة حماية الطفل بالحي بحملة توعوية ضمن فعاليات القافلة للتعريف بدور اللجنة في حماية الأطفال المعرضين للخطر، وعرض الخدمات والتدخلات المقدمة لهم، بما في ذلك الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني، وتوعية المواطنين بآليات الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة.

وتأتي هذه القافلة الطبية في إطار حرص حي أول المنتزه على تعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية، والوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى جميع مناطق الظهير الريفي، خاصة الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزام الحي بتحسين جودة الحياة ودعم سلامة المواطنين.

في سياق متصل، عقد حي شرق ندوة طبية لطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقاعة الاجتماعات بالحي بعنوان "الأزمة القلبية وكيفية التعامل معها"، تناولت تعريف الأزمة القلبية وأسبابها وأعراضها والإسعافات الأولية والوقاية منها، بالإضافة إلى دور النظام الغذائي والرياضة في الحفاظ على صحة القلب.

حضر الندوة طلبة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الفرقة الثالثة للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، كجزء من التدريب الميداني وفق الخطة التدريبية للمعهد.

