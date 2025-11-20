محافظ الإسكندرية يوجه برفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا

وجّه محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، بزيادة مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق التنمية الشاملة.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، نظمت إدارات حي أول المنتزه قافلة صحية متكاملة لأهالي عزبة "النخل" بالظهير الريفي للحي، بالتعاون مع المديريات الخدمية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

وشملت فعاليات القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين في عدة تخصصات، مع صرف العلاج مجانًا لجميع الحالات.

كما شاركت حملة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن أمراض الكلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوي، دعمًا لجهود الدولة في مكافحة الأمراض المزمنة ورفع الوعي الصحي في المجتمع.

وتضمنت القافلة خدمات خاصة للمرأة، شملت الكشف في تخصص النساء والتوليد، متابعة الحمل، وتركيب وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، إلى جانب ندوات توعوية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على استقرار الأسرة، وأهمية المباعدة بين الحمل حفاظًا على صحة الأم والطفل.

وقامت لجنة حماية الطفل بالحي بحملة توعوية ضمن فعاليات القافلة للتعريف بدور اللجنة في حماية الأطفال المعرضين للخطر، وعرض الخدمات والتدخلات المقدمة لهم، بما في ذلك الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني، وتوعية المواطنين بآليات الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة.

وتأتي هذه القافلة الطبية في إطار حرص حي أول المنتزه على تعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية، والوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى جميع مناطق الظهير الريفي، خاصة الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزام الحي بتحسين جودة الحياة ودعم سلامة المواطنين.

في سياق متصل، عقد حي شرق ندوة طبية لطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقاعة الاجتماعات بالحي بعنوان "الأزمة القلبية وكيفية التعامل معها"، تناولت تعريف الأزمة القلبية وأسبابها وأعراضها والإسعافات الأولية والوقاية منها، بالإضافة إلى دور النظام الغذائي والرياضة في الحفاظ على صحة القلب.

حضر الندوة طلبة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الفرقة الثالثة للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، كجزء من التدريب الميداني وفق الخطة التدريبية للمعهد.