ملتقى الصداقة الأول يجمع طلاب جامعتي الوادي الجديد بروح الإبداع والتعاون

نظّمت جامعة الوادي الجديد الأهلية، بالتعاون مع كليات الجامعة الحكومية، ملتقى الصداقة الأول، في يوم مليء بالحيوية والتفاعل الإيجابي، اجتمع فيه طلاب الجامعتين على أرض واحدة احتضنت الموهبة والإبداع وروح الشباب.

وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ومنسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، والدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية علوم الرياضة.

شهد الملتقى حضورًا لافتًا لطلاب وطالبات الجامعتين، الذين شاركوا في أنشطة رياضية وثقافية وفنية ساهمت في خلق أجواء مفعمة بالحماس والبهجة.

ولم يكن الملتقى مجرد فعالية، بل كان مساحة إنسانية للتعارف والتقارب وتبادل الخبرات، حيث عبّر الطلاب عن سعادتهم بهذه التجربة التي أتاحت لهم فرصة اكتشاف مواهب جديدة وبناء صداقات تعزز مسيرتهم الجامعية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز طنطاوي أن هذه المبادرة جاءت لتعكس حرص الجامعة الأهلية على دعم الحياة الطلابية وصقل شخصية الطالب، من خلال فعاليات تنمّي مهاراته، وترسّخ لديه قيم العمل الجماعي والانتماء والمسئولية.

وقد أظهر الطلاب مستوى راقيًا من التعاون والالتزام، ما أضفى على الملتقى روحًا خاصة وذكريات ستظل عالقة في الأذهان.

وفي ختام اليوم، أكد الدكتور أحمد سيد حرباوي، أن هذه الفعالية كانت خطوة مهمة نحو شراكة طلابية مستدامة بين الجامعتين، ورسالة واضحة بأن شباب الوادي الجديد قادر على الإبداع والتفوّق حين تتاح له الفرصة والمساحة المناسبة للتعبير عن نفسه.

ووجه حرباوي الشكر لطلاب الجامعة الأهلية الذين أثبتوا بحضورهم وتفاعلهم أن النجاح يبدأ من روح التعاون.

