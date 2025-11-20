رئيس جامعة عين شمس يبحث مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية آفاق التعاون الأكاديمي

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، السفير يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والوفد المرافق ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.

وذلك بحضور ا.د اماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د يمني صفوت القائم بتسيير أعمال عميد كلية الألسن وا.د نهلة ناجي رئيس قسم اللغة الألمانية بالكلية ،ا.د دينا لاشين مدير ادارة الوافدين ، الدكتور سليمان بدر الأستاذ بقسم اللغة الألمانية ومنسق الزيارة وبحضور السيدة هنا برانت مستشارة الشئون العلمية والأكاديمية بالسفارة الالمانيه بالقاهرة.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء الذي استعرض سبل تعزيز الشراكة الأكاديمية بين البلدين حرص جامعة عين شمس على تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية مع المانيا كما اكد تقديم كافة التيسيرات والرعاية للطلاب الألمان الدارسين بالجامعة، وتذليل أية صعوبات قد تواجههم خلال فترة دراستهم.

وأعرب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن ترحيب جامعة عين شمس بتوسيع أوجه التعاون مع الجامعات الالمانية، عبر إطلاق مبادرات تعليمية وبحثية مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية والثقافية، مؤكدًا عمق الروابط بين مصر والمانيا، وأن جامعة عين شمس باعتبارها صرحًا علميًا رائدًا في المنطقة حريصة على دعم مؤسسات التعليم العالي الدولية بما تملكه من إرث حضاري راسخ وكوادر بشرية متميزة.

من جانبه،أشاد السفير الألماني بقوة العلاقات المصرية الألمانية، واصفاً إياها بالشراكة الاستراتيجية المتميزة، ومشددًا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين في شتى المجالات، بدءاً من السياسة والاقتصاد، وصولاً إلى التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي."

كما ثمن سيادته مكانة جامعة عين شمس المرموقة وسمعتها الدولية المتميزة، معربًا عن تطلع المانيا إلى فتح آفاق واسعة للتعاون مع الجامعة، بما يسهم في نقل الخبرات الأكاديمية والعلمية ويعزز جسور التواصل بين البلدين.

وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على الطفرة التي تشهدها دراسة اللغة الألمانية في مصر بدعم من الدولة، حيث أصبحت ركيزة في التعليم المدرسي والجامعي.

كما قام السفير الالماني بإلقاء محاضرة بكلية الألسن حول العلاقات المصريه الالمانيه في مجال التعاون العلمي والتعليم الجامعي للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.