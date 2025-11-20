قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة عين شمس يبحث مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية آفاق التعاون الأكاديمي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

استقبل  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، السفير يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والوفد المرافق ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.

وذلك بحضور ا.د اماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د يمني صفوت القائم بتسيير أعمال عميد كلية الألسن وا.د نهلة ناجي رئيس قسم اللغة الألمانية بالكلية ،ا.د دينا لاشين مدير ادارة الوافدين ، الدكتور سليمان بدر الأستاذ بقسم اللغة الألمانية ومنسق الزيارة وبحضور السيدة هنا برانت مستشارة الشئون العلمية والأكاديمية بالسفارة الالمانيه بالقاهرة.

رئيس جامعة عين شمس يبحث مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية آفاق التعاون الأكاديمي

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء الذي استعرض سبل تعزيز الشراكة الأكاديمية بين البلدين حرص جامعة عين شمس على تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية مع المانيا كما اكد تقديم كافة التيسيرات والرعاية للطلاب الألمان الدارسين بالجامعة، وتذليل أية صعوبات قد تواجههم خلال فترة دراستهم.

وأعرب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن ترحيب جامعة عين شمس بتوسيع أوجه التعاون مع الجامعات الالمانية، عبر إطلاق مبادرات تعليمية وبحثية مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية والثقافية، مؤكدًا عمق الروابط بين مصر والمانيا، وأن جامعة عين شمس باعتبارها صرحًا علميًا رائدًا في المنطقة حريصة على دعم مؤسسات التعليم العالي الدولية بما تملكه من إرث حضاري راسخ وكوادر بشرية متميزة.

من جانبه،أشاد السفير الألماني بقوة  العلاقات المصرية الألمانية، واصفاً إياها بالشراكة الاستراتيجية المتميزة، ومشددًا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين في شتى المجالات، بدءاً من السياسة والاقتصاد، وصولاً إلى التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي."

كما ثمن سيادته مكانة جامعة عين شمس المرموقة وسمعتها الدولية المتميزة، معربًا عن تطلع المانيا إلى فتح آفاق واسعة للتعاون مع الجامعة،  بما يسهم في نقل الخبرات الأكاديمية والعلمية ويعزز جسور التواصل بين البلدين.

وخلال اللقاء  تم تسليط الضوء على الطفرة التي تشهدها دراسة اللغة الألمانية في مصر بدعم من الدولة، حيث أصبحت ركيزة في التعليم المدرسي والجامعي.

كما قام السفير الالماني بإلقاء محاضرة بكلية الألسن حول العلاقات المصريه الالمانيه في مجال التعاون العلمي والتعليم الجامعي للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة جمهورية ألمانيا الاتحادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ترشيحاتنا

مصر

كيف نجحت مصر في الترويج للسياحة بين القاهرة وعواصم العالم؟

عمر هريدي

ينخر في منظومة القيم .. عمر هريدي يثني على مطالب إلغاء تيك توك

توموهيكو تانيجوتشي

تانيجوتشي: حزمة التحفيز اليابانية تمنح دفعة قصيرة المدى وتستهدف القطاعات الاستراتيجية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد