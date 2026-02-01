يوفنتوس يكتسح بارما برباعية بالدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس الفوز على فريق بارما بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2025-2026.



وسجل أهداف يوفنتوس كل من جليسون بريمر "هدفين وويستون ماكيني وجوناثان دايفيد في الدقائق 15 و37 و54 و64، بينما سجل هدف بارما أندريا كامبياسو في الدقيقة 51 بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 45 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتوقف رصيد بارما عند النقطة 23 ليحتل المركز الـ 16.

أعلن لوتشيانو سباليتي مدرب فريق يوفنتوس عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بارما، والتي جمعتهما، بالجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2025-2026.

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: دي جريجوري

الدفاع: كالولو، بريمر، كيلي، كامبياسو

الوسط: لوكاتيلي، خيفرين تورام، كونسيساو، ماكيني

الهجوم: يلديز، جوناثان ديفيد

