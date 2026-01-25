كواليس فشل انتقال نجم المغرب إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية عن كواليس فشل انتقال المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق فنربخشة التركي، إلى يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا لـ فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق والخاص بانتقالات اللاعبين فإن يوسف النصيري لن ينتقل في النهاية إلى يوفنتوس.

وأوضح أن اللاعب المغربي كان يفضل الانتقال بشكل نهائي إلى النادي الإيطالي، في حين أصر يوفنتوس على صيغة الإعارة فقط.

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك، انتهت المفاوضات بشكل نهائي.

وواصل أن النصيري يرغب في الانتقال إلى فريق على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة.

واختتم أن النصيري ووكيله فتحوا خط اتصال مرة أخرى مع ناديه السابق إشبيلية الإسباني من أجل الانتقال إليه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.