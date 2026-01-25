قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا لـ اليد
أسعار تبدء من جنيه و20 كتاب بـ100 جنيه.. إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب
تحذير عاجل.. رياح "الألف متر" تضرب القاهرة والمحافظات وتدهور الرؤية الأفقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدوحة تستضيف مهرجان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2027

الدوحة تستضيف مهرجان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2027
الدوحة تستضيف مهرجان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2027
أ ش أ

تقرر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مهرجان اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2027، وتم الاتفاق على ذلك بين الشيخ خالد بن عبدالعزيز الـ ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الذي يزور الدوحه حاليًا.

وقال الدكتور عمرو الليثي "إن إقامة المهرجان في دولة قطر عام 2027 يأتي تتويجًا للجهود القطرية، وتوافقًا مع اختيار الدوحة (عاصمة للإعلام العربي) في العام القادم، مما يجعلها منصة لاحتضان الفعاليات الإعلامية"، مشيدًا بالدعم الكبير الذي توليه دولة قطر لأنشطة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

العاصمة القطرية الدوحة مهرجان اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2027 الشيخ خالد بن عبدالعزيز الـ ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

ترشيحاتنا

سفراء سابقون في رومانيا يتحدثون عن 120 عامًا من العلاقات المصرية الرومانية

سفراء مصريون سابقون يؤكدون علي قوة و الروابط الثقافية و الشعبية بين مصر و رومانيا

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

الجمل من الرياض يؤكد: السلامة المهنية ركيزة التنمية والعدالة الاجتماعية

رئيس مجلس الدولة يزور شيخ الأزهر لتهنئته بقرب حلول شهر رمضان المبارك

رئيس مجلس الدولة يزور شيخ الأزهر لتهنئته بقرب حلول شهر رمضان المبارك

بالصور

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أبرزهم عزيز الشافعى وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون العزاء فى والد أحمد ابراهيم

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أعراض غيبوبة السكر .. هل يتوقف القلب بسببها؟

اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر

فيديو

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

المزيد