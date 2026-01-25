الدوحة تستضيف مهرجان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2027

تقرر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مهرجان اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2027، وتم الاتفاق على ذلك بين الشيخ خالد بن عبدالعزيز الـ ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الذي يزور الدوحه حاليًا.

وقال الدكتور عمرو الليثي "إن إقامة المهرجان في دولة قطر عام 2027 يأتي تتويجًا للجهود القطرية، وتوافقًا مع اختيار الدوحة (عاصمة للإعلام العربي) في العام القادم، مما يجعلها منصة لاحتضان الفعاليات الإعلامية"، مشيدًا بالدعم الكبير الذي توليه دولة قطر لأنشطة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.