تعديل موعد مباراتى ليفربول أمام بورنموث ونيوكاسل فى الدوري الإنجليزي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعديل بعض مواعيد مبارياته خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز المقررة في شهر يناير المقبل.

ووفقًا للصفحة الرسمية للنادي على منصة "X"، فقد تم تعديل مباراتين في الدوري الممتاز، حيث سيكون ترتيب المباريات بعد التعديل كالتالي:

بورنموث × ليفربول – السبت 24 يناير

ليفربول × نيوكاسل يونايتد – السبت 31 يناير

استعدادات الفريق للموسم

يستعد فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لاستئناف مشواره في موسم 2025-2026 بخوض سلسلة من المباريات القوية والمصيرية على الصعيدين المحلي والأوروبي، فور انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية في نوفمبر الجاري.

ويستعد الريدز لخوض 6 مباريات حاسمة خلال 18 يومًا، من 22 نوفمبر حتى 9 ديسمبر، وهي فترة قد تحدد بشكل كبير مسار الفريق في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول، حامل لقب الدوري، المركز الثامن برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، بعد تحقيق 6 انتصارات مقابل 5 هزائم، سجل خلالها 18 هدفًا وتلقى 17 هدفًا.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ثم تشيلسي ثالثًا برصيد 20 نقطة.