قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| حملة لإزالة التعديات.. ومتابعة ملفات التقنين والتصالح ومشروعات الطرق

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 20/11/2025 أحداث متنوعة .

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتمت إزالة 441 حالة تعدٍ بمساحة وصلت إلى 204 آلاف و960 م2 حتى الآن، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنظومة الإلكترونية، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة، وحالات تعدٍ تمت إزالتها خارج المستهدف، وحالات تعدٍ تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

إزالة 441 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ27

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية، نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين، وتنظيم النمو العمرانى، والتصدى للعشوائية فى البناء.

وأضاف المحافظ أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح بما يحقق الطمأنينة والاستقرار للأسر المختلفة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى، حيث وصل إجمالى الطلبات إلى 30 ألفا و734 ملفا، تم البت فى 29 ألفا و755 طلبا منها بنسبة 96.8%.

محافظ أسوان: التيسير على المواطنين لإنهاء الإجراءات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء

جهود متنوعة 

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية التسريع بإنهاء جميع حالات إسترداد الأراضى المسجلة على المنظومة الإلكترونية ، مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مختلف أشكال التعديات ضمن الحملات المتتالية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتقاعسين عن السداد .


محافظ أسوان يوجه بإنهاء إجراءات إسترداد الأراضى وسرعة الإنجاز

شهدت محافظة أسوان جولة تفقدية موسعة قادها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير ، وذلك بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد الحفناوى رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد ، فضلاً عن قيادات الجهاز والمحافظة. 


نائب محافظ أسوان ورئيس الجهاز المركزى للتعمير فى جولة لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق

أصدر الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف قراراً بتكليف الدكتور محمد حازم كوكيل لوزارة الأوقاف بمحافظة أسوان لتولى المسئولية خلفاً للشيخ سمير خليل. 


محمد حازم وكيلا لـ أوقاف أسوان

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

مايان السيد

مايان السيد عن طلاق والديها: أتمنى يبقوا أصحاب

مسلسل ورد وشوكولاتة

مسلسل ورد وشوكولاته .. استمرار ابتزاز زينة وخطة قـ.ـتلها

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد