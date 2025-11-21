أخبار أسوان| حملة لإزالة التعديات.. ومتابعة ملفات التقنين والتصالح ومشروعات الطرق

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 20/11/2025 أحداث متنوعة .

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتمت إزالة 441 حالة تعدٍ بمساحة وصلت إلى 204 آلاف و960 م2 حتى الآن، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنظومة الإلكترونية، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة، وحالات تعدٍ تمت إزالتها خارج المستهدف، وحالات تعدٍ تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية، نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين، وتنظيم النمو العمرانى، والتصدى للعشوائية فى البناء.

وأضاف المحافظ أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح بما يحقق الطمأنينة والاستقرار للأسر المختلفة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى، حيث وصل إجمالى الطلبات إلى 30 ألفا و734 ملفا، تم البت فى 29 ألفا و755 طلبا منها بنسبة 96.8%.

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية التسريع بإنهاء جميع حالات إسترداد الأراضى المسجلة على المنظومة الإلكترونية ، مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مختلف أشكال التعديات ضمن الحملات المتتالية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتقاعسين عن السداد .



شهدت محافظة أسوان جولة تفقدية موسعة قادها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير ، وذلك بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد الحفناوى رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد ، فضلاً عن قيادات الجهاز والمحافظة.



أصدر الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف قراراً بتكليف الدكتور محمد حازم كوكيل لوزارة الأوقاف بمحافظة أسوان لتولى المسئولية خلفاً للشيخ سمير خليل.



