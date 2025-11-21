دبابات الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة تجاه حي قيزان النجار

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة تجاه حي قيزان النجار جنوبي مدينة خانيونس.

وفي وقت لاحق ؛ قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن القراءة الدقيقة للواقع الميداني تُظهر أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية ما زالت متمسكة بسياساتها العنصرية والهمجية تجاه الشعب الفلسطيني، رغم تغير طبيعة الاشتباكات واتساع رقعتها .

وأوضح أن التصعيد الإسرائيلي الأخير، الذي جاء عقب إدعاء الجيش أن جنوده تعرضوا لهجوم في رفح، يعكس رغبة واضحة لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الإبقاء على وتيرة العمليات المرتفعة وعدم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب، بهدف تحقيق مكاسب سياسية داخلية وإظهار استمرار القوة العسكرية.

وأضاف اللواء الشروف، في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي عبر شاشة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن نتنياهو يسعى كذلك إلى إرسال رسائل مباشرة إلى حركة حماس مفادها أن إسرائيل ستواصل الاغتيالات والتدمير ما لم يتم تسليم السلاح، إضافة إلى محاولته تعطيل أي تقارب قد ينشأ بين واشنطن والحركة خلال الفترة الراهنة.

وأشار إلى أن القصف المدفعي وغارات اليوم التي طالت أحياء خارج الخط الأصفر وفي الشجاعية والزيتون وأسفرت عن نحو 28 شهيدًا خلال ساعات، تأتي ضمن جهود الحكومة الإسرائيلية لتأكيد وجود مجموعات تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل وتبرير استمرار العمليات العسكرية.