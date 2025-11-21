أزهري: الرؤيا الصادقة جزء من النبوة

أكد الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، أن ما يراه الإنسان خلال نومه يكون عبارة عن ثلاث أشياء، هي الرؤيا وحديث النفس، والنوع الثالث يكون نتيجة مؤثرات أو أشياء يحصل عليها الشخص فيحلم بها في أثناء النوم.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الرؤية هي الأشياء التي يراها الإنسان وهو نائم وتتحقق في الصباح.

الرؤى حقيقة واقعة

ولفت إلى أن الرؤى حقيقة واقعة ولا جدال بها، وأن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة، وأن الرؤية تتحقق، وهناك أمور كثيرة تدل على ذل منها قول الله " يابني إني أرى في المنام أني أذبحك".

وأوضح أن المقصود من حديث النفس تتلخص في جملة " الجعان بيحلم بسوق العيش" وأن المقصود بالحلم نتيجة المؤثرات يكون ما كان ناتجًا من الأمور البيولوجية، فمثلا شخص يتناول أدوية و يحلم بأشياء في المنام .