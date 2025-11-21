اترك سُمعة طيبة بين الناس.. شهادة اثنين من الجيران تدخلك الجنة

ثبت في السنة النبوية أن شهادة الجيران والأصدقاء بالخير تكون سببًا في دخول المتوفى الجنة، فعن أبي الأسود، قال: قَدِمْتُ المدينة، فَجَلَسْتُ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فَمَرَّتْ بهم جَنازة، فَأُثْنِيَ على صاحِبِها خيراً، فقال عمر: وجَبَتْ، ثم مَرَّ بأُخْرَى فَأُثْنِيَ على صاحِبِها خيراً، فقال عمر: وجَبَتْ، ثم مَرَّ بالثالثة، فَأُثْنِيَ على صاحِبِها شَرَّا

فقال عمر: وجَبَتْ، قال أبو الأسود: فقلت: وما وجَبَتْ يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أيُّما مُسلم شَهِد له أربعة بخير، أدخله الله الجنة» فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة» فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نَسْأَلْهُ عن الواحد».

وجوب شهادة الأصحاب بالخير

يؤكد الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل شهادة الأصحاب لأحد بالجنة أو النار دليلاً على وجوبها، ومعنى وجوب الجنة لأحد ثبوتها له؛ إذ الثبوت هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله، والعقاب عدله، لا يسأل عما يفعل، على أن هذا الثناء بالخير أو الشر لمن أثنى عليه الناس فكان ثناؤهم مطابقا لأفعال من أثنوا عليه، فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث.

الإحسان إلى الناس

ويشير الحديث إلى أن المسلمين إذا شهدوا بالخير للميت، فقد أثبتوا له الحق بالجنة، وينبه الحديث على أهمية الإحسان إلى الناس، وإظهار الخير للمسلمين، وعدم إظهار السوء.

وقال النووي رحمه الله: «وأما معناه: ففيه قولان للعلماء: أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله، فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث.

والثاني، وهو الصحيح المختار: ‌أنه ‌على ‌عمومه ‌وإطلاقه، وأن كل مسلم مات، فألهم الله تعالى الناس، أو معظمهم، الثناء عليه؛ كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تُحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة، فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه، استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له.

فضل حسن الخلق

حسن معاملة الناس من الأخلاق الإسلامية المباركة التي يجب أن يتصف بها كل مسلم، وهي التطبيق العملي للاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق:

حسن معاملة الناس

قال الله سبحانه وتعالى: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ» [البقرة: 83].

النبي وحسن معاملة الناس

أمرنا الله تعالى بالاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في جميع أقواله وأفعاله بقدر المستطاع، ولا يكلف الله تعالى نفسًا إلا وسعها.

قال الله تعالى مادحًا نبينا صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» [الأحزاب: 21].

وهناك أحاديث عن فضل حسن الخلق من ما روى الترمذي عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق».