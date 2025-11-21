قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
رئيس مياه القناة: اليقظة وراء إعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في وقت قياسي

اللواء أحمد رمضان، رئيس شركة مياه
اللواء أحمد رمضان، رئيس شركة مياه
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، أن اليقظة التامة وروح التعاون والاستعداد الجيد وراء الانتهاء من أعمال اصلاح جميع الكسور والاعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية والفرعية واعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في وقت قياسي، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال اللواء أحمد رمضان، أنه فور تلقي البلاغات انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه 6 بوصة بمنطقة المنايف، كما تم الانتهاء من اعمال اصلاح كسر مفاجئ 8 بوصة بمنطقة الكيلو 2، واصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 10 بوصة بمركز أبوصوير اتجاه ابوخروع، كما تم اصلاح كسرين في عمارة رقم 31، 37،  قطر 4 بوصة بمدينة المستقبل، واصلاح كسر مفاجئ ايضا قطر 10 بوصة بمنطقة العطارة، والانتهاء ايضا من اصلاح كسر مفاجئ قطر 6 بوصة المغذي لمساكن التوفيق بالمدينة الجديدة بالقنطرة شرق.

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، أن عمليات أصلاح الكسور المفاجئة في شبكات مياه الشرب تم الانتهاء منها في وقت قياسي وأعادة تشغيل الخدمة للمواطنين دون التأثير علي المواطنين بأنقطاع المياه، وذلك بأشراف مباشر من صبحي العبد رئيس شبكات مياه قطاع الإسماعيلية، مؤكداً علي اليقظة التامة والاستعداد الكامل وتوفير المعدات للازمة، والتعاون بين جميع العاملين بقطاعات ومناطق المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة، وذلك  للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

واشار اللواء أحمد رمضان، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب على أعلى مستويات وتقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين.

الإسماعيلية مياه الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

