رئيس مياه القناة: اليقظة وراء إعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في وقت قياسي

أعلن اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، أن اليقظة التامة وروح التعاون والاستعداد الجيد وراء الانتهاء من أعمال اصلاح جميع الكسور والاعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية والفرعية واعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في وقت قياسي، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال اللواء أحمد رمضان، أنه فور تلقي البلاغات انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه 6 بوصة بمنطقة المنايف، كما تم الانتهاء من اعمال اصلاح كسر مفاجئ 8 بوصة بمنطقة الكيلو 2، واصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 10 بوصة بمركز أبوصوير اتجاه ابوخروع، كما تم اصلاح كسرين في عمارة رقم 31، 37، قطر 4 بوصة بمدينة المستقبل، واصلاح كسر مفاجئ ايضا قطر 10 بوصة بمنطقة العطارة، والانتهاء ايضا من اصلاح كسر مفاجئ قطر 6 بوصة المغذي لمساكن التوفيق بالمدينة الجديدة بالقنطرة شرق.

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، أن عمليات أصلاح الكسور المفاجئة في شبكات مياه الشرب تم الانتهاء منها في وقت قياسي وأعادة تشغيل الخدمة للمواطنين دون التأثير علي المواطنين بأنقطاع المياه، وذلك بأشراف مباشر من صبحي العبد رئيس شبكات مياه قطاع الإسماعيلية، مؤكداً علي اليقظة التامة والاستعداد الكامل وتوفير المعدات للازمة، والتعاون بين جميع العاملين بقطاعات ومناطق المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

واشار اللواء أحمد رمضان، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب على أعلى مستويات وتقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين.