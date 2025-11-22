بسبب ركنة سيارة .. قرار بشأن مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أكتوبر

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة مشاجرة الأسلحة البيضاء في أكتوبر بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائقين "مصابين بجروح وكدمات")، وطرف ثان: (3 أفراد أمن إدارى بأحد الجراجات) بحوزتهم (2 سلاح أبيض) وذلك لخلافات حول وقوف سيارة الطرف الأول أمام الجراج محل عمل الطرف الثانى "بمكان غير مخصص للوقوف" قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم مما نتج عنه إصابة الطرف الثانى.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه والأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.