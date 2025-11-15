بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين) طرف ثان (4 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة لقيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة شقيقة شخصين من الطرف الثانى قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (3 سلاح أبيض ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.