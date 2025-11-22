أخبار أسوان| تعويضات لأسرة احترق منزلها ..احتفال بأعياد الطفولة..وحملات تموينية ورفع للقمامة

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 21/11/2025 .

فى لفتة أبوية وإنسانية أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير التضامن الإجتماعى محمد يوسف بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير للتدخل السريع لإحتواء تداعيات الحريق الذى تعرض له منزل أسرة محدودة الدخل بمنطقة الجوزيرة بمدينة أسوان.

وأكد المحافظ ضرورة إتخاذ إجراءات الحماية الإجتماعية وصرف التعويضات المالية والعينية للأسرة المكلومة لتخفيف المعاناة عنها.

ومن جانبه أوضح مدير عام التضامن الإجتماعى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم التعاون مع مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور أحمد موسى لسرعة إحتواء تداعيات الحريق حيث ستقوم المديرية بتسليم الأسرة بطاطين ومفروشات ، مع صرف إعانة مالية عاجلة بواقع ألفين جنيه ، ثم صرف مبلغ 20 ألف جنيه.

فى أجواء إحتفالية تؤكد الإهتمام المستمر برعاية النشء وتنمية قدراتهم ، أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين للمشاركة فى فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للطفل ، والتى نظمتها مكتبة مصر العامة بحضور الدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة ، إلى جانب كوكبة من الأطفال وأولياء الأمور ، والقيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية ، وذلك تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية.

جهود متنوعة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بتنفيذ أعمال رفع كميات القمامة والمخلفات والتراكمات من المحطة الوسيطة بمنطقة الكفور بإجمالى 120 طن.

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء ترأسه للمجلس التنفيذى ، وخلال جولاته الميدانية بالمراكز والمدن لواقع ملموس من خلال التفاعل والتلاحم المباشر مع شكاوى المواطنين ، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية المختلفة .

أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان بأنه بناءاً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية .



