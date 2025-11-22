قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
محافظات

أخبار أسوان| تعويضات لأسرة احترق منزلها ..احتفال بأعياد الطفولة..وحملات تموينية ورفع للقمامة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 21/11/2025 .

فى لفتة أبوية وإنسانية أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير التضامن الإجتماعى محمد يوسف بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير للتدخل السريع لإحتواء تداعيات الحريق الذى تعرض له منزل أسرة محدودة الدخل بمنطقة الجوزيرة بمدينة أسوان.

وأكد المحافظ ضرورة إتخاذ إجراءات الحماية الإجتماعية وصرف التعويضات المالية والعينية للأسرة المكلومة لتخفيف المعاناة عنها. 

ومن جانبه أوضح مدير عام التضامن الإجتماعى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم التعاون مع مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور أحمد موسى لسرعة إحتواء تداعيات الحريق حيث ستقوم المديرية بتسليم الأسرة بطاطين ومفروشات ، مع صرف إعانة مالية عاجلة بواقع ألفين جنيه ، ثم صرف مبلغ 20 ألف جنيه. 

توجيهات من محافظ أسوان بالتدخل لتخفيف المعاناة عن أسرة بعد تعرض منزلها لحريق

فى أجواء إحتفالية تؤكد الإهتمام المستمر برعاية النشء وتنمية قدراتهم ، أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين للمشاركة فى فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للطفل ، والتى نظمتها مكتبة مصر العامة بحضور الدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة ، إلى جانب كوكبة من الأطفال وأولياء الأمور ، والقيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية ، وذلك تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية.

نائب محافظ أسوان يشارك في الإحتفال باليوم العالمى للطفل بمكتبة مصر العامة..صور

جهود متنوعة 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بتنفيذ أعمال رفع كميات القمامة والمخلفات والتراكمات من المحطة الوسيطة بمنطقة الكفور بإجمالى 120 طن.

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء ترأسه للمجلس التنفيذى ، وخلال جولاته الميدانية بالمراكز والمدن لواقع ملموس من خلال التفاعل والتلاحم المباشر مع شكاوى المواطنين ، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية المختلفة .

أسوان.. رفع 120 طن مخلفات من المحطة الوسيطة بكوم أمبو

أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان بأنه بناءاً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية .


حملات تموينية بأسوان تحرر129 محضر لمخالفات فى مجال المخابز البلدية والأسواق


 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

