عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية
أخبار جنوب سيناء| إضاءة أنوار شرم الشيخ وسط حضور آلاف السياح.. وإنهاء الاستعدادات للانتخابات البرلمانية

ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية اهمها إضاءة انوار شرم الشيخ لمنطقة سوهو سكوير السياحية وسط حضور آلاف السياح.

كما انهت محافظة جنوب سيناء كافة  الاستعدادات لاستقبال انتخابات البرلمانية المرحلة الثانية واليكم تفاصيل موجز الاخبار. 

أطلق اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإضاءة السنوي بقطاع سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ. مختلف جنسيات العالم.

وجرى إطلاق الأنوار في احتفالية كبرى لبدء مهرجان الإضاءة السنوي،  باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة العالمية، وسط حضور آلاف السياح من مختلف جنسيات العالم،، مع تقديم عروض فنية متنوعة وألعاب نارية، لإضفاء أجواء مبهجة على مدينة شرم الشيخ، وتأكيد مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

ورحب محافظ جنوب سيناء بجميع المشاركين والحضور في المهرجان وفي مدينة شرم الشيخ. 

 وقال المحافظ إن هذا المهرجان من أهم الأحداث السياحية التي تقام بشرم الشيخ، ويحرص آلاف 

 على الاستمتاع به لما يشهده من فعاليات مبهجة، تتضمن أحدث الأجهزة في مجال تقنية الإضاءة، وتقديم فعاليات فنية متنوعة تجعل السائحين يستمتعون وسط أجواء من الأمن والأمان.

وأكد انه حريص على حضور هذا المهرجان كل عام، كونه يعد نقطة انطلاقة لاحتفالات الكريسماس بشرم الشيخ.

ويعد هذا  المهرجان تقليدًا سنويًا ضمن الاستعداد الاحتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، و يقام عادة في أواخر شهر نوفمبر من كل عام.

​أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداتها النهائية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب في مرحلته الثانية، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بتجهيز 15 مدرسة وقع عليها الاختيار لتكون لجانًا انتخابية.

​وفي هذا الصدد، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن جاهزية المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين والناخبات من مواطني جنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 24 و 25 نوفمبر الجاري.

​من جانبه، أعلن عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عن توزيع المقار الانتخابية على المدن، وهي على النحو التالي:

​6 مقرات انتخابية بمدينة طور سيناء، وهي: مدارس علي مبارك الابتدائية، وطه حسين الابتدائية، وعمرو شكري الإعدادية بنات، ورفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين، وبدر الابتدائية، وطور سيناء الثانوية الصناعية.

​مقر انتخابي واحد بمدينة نويبع، بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية.

​مقر انتخابي واحد بمدينة كاترين، بمدرسة السلام الثانوية.

​مقر انتخابي واحد بمدينة أبو زنيمة، بمدرسة أبو زنيمة الإعدادية.

​مقران بمدينة رأس سدر، وهما: مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية، ومدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية.

​مقران بمدينة شرم الشيخ، وهما: مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بالهضبة، ومدرسة جيل أكتوبر الإعدادية.

​مقر انتخابي في دهب، بمدرسة فاطمة الزهراء، لخدمة قاطني المدينة.

​آخر المقار بمدينة أبو رديس، بمدرسة أبو رديس الإعدادية.

​وفي ختام تصريحاته، ناشد عتلم شباب التربية والتعليم ممن لهم حق التصويت بضرورة المشاركة الإيجابية والتوجه إلى اللجان لاختيار من يرونه الأصلح للمرحلة.

​من جهته، أكد عزت الصغير، مدير إدارة الأمن بديوان المديرية، أن هذه المدارس أصبحت جاهزة لاستقبال الناخبين للمرحلة الثانية من 

 مجلس النواب، مشيرًا إلى تجهيز العمال والحجرات ذات الأبواب الحديدية، وجريان التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة أية عقبات.

