جرأة وأناقة ... فساتين أثارت الجدل في ختام مهرجان القاهرة

حرص الكثير من نجوم الفن والمشاهير على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي مساء أمس في دار الأوبرا المصرية.

إطلالات المشاهير في ختام مهرجان القاهرة

لفتت الكثير من النجمات في ختام مهرجان القاهرة الأنظار بالفساتين المتنوعة التي جمعت بين الجرأة والأناقة، والمصنوع أغلبها من الأقمشة المطرزة الراقية التي كشفت عن أناقتهن.

وعلى الرغم من ذلك ظهرت بعض النجمات بفساتين غير مناسبة سواء جريئة أو غير مناسبة مع أجسامهن مما جعل البعض يتعرض للأنتقاد.

ومن النجمات اللاتي خطفن الأنظار بإطلالاتهن الراقية هن النجمة هنادي مهنا، لقاء الخميسي، إلهام شاهين، ليلي علوي، رانيا يوسف وداليا مصطفي وغيرهن الكثير .

نعرض لكم فيما يلي أبرز صور فساتين نجمات الفن خلال حضورهن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.